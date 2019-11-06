"Підтримка непохитна!" Оприлюднено перший лист Трампа Зеленському

Президент США Дональд Трамп в листі президенту України Володимиру Зеленському, яке було відправлено 29 травня 2019 року, пообіцяв країні "непохитну підтримку".

Текст листа, наданого старшим помічником конгресмена, оприлюднило видання The Daily Beast. У ньому ж Трамп запросив Зеленського в Вашингтон.

Такого роду запрошення, йдеться в листі, є ознакою прихильності США молодій демократії.

"Сполучені Штати і Україна є непохитними партнерами, що працюють разом для реалізації спільного бачення стабільної, процвітаючої і демократичної України, яка інтегрована в євроатлантичну спільноту", – написав Трамп.

"Наше партнерство засноване на ідеї, що вільні громадяни повинні мати можливість здійснювати свої демократичні права, вибирати свою власну долю і жити в світі. Як ви сказали в своїй переможній промові, ваші вибори демонструють, що демократія можлива в будь-якій точці колишнього радянського простору. Успіх України є прикладом перемоги демократії над деспотизмом. Підтримка Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України непохитна", – йдеться в листі Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп пообіцяв зачитати стенограму скандального розмови із Зеленським у прямому ефірі одного з телеканалів.

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