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6 листопада • оновлено в 10:23
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"Підтримка непохитна!" Оприлюднено перший лист Трампа Зеленському

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Президент США Дональд Трамп в листі президенту України Володимиру Зеленському, яке було відправлено 29 травня 2019 року, пообіцяв країні "непохитну підтримку".

Текст листа, наданого старшим помічником конгресмена, оприлюднило видання The Daily Beast. У ньому ж Трамп запросив Зеленського в Вашингтон.

Такого роду запрошення, йдеться в листі, є ознакою прихильності США молодій демократії.

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"Сполучені Штати і Україна є непохитними партнерами, що працюють разом для реалізації спільного бачення стабільної, процвітаючої і демократичної України, яка інтегрована в євроатлантичну спільноту", – написав Трамп.

"Наше партнерство засноване на ідеї, що вільні громадяни повинні мати можливість здійснювати свої демократичні права, вибирати свою власну долю і жити в світі. Як ви сказали в своїй переможній промові, ваші вибори демонструють, що демократія можлива в будь-якій точці колишнього радянського простору. Успіх України є прикладом перемоги демократії над деспотизмом. Підтримка Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України непохитна", – йдеться в листі Трампа.

"Підтримка непохитна!" Оприлюднено перший лист Трампа Зеленському

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп пообіцяв зачитати стенограму скандального розмови із Зеленським у прямому ефірі одного з телеканалів.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Плохо что то ваша Пошта робит.19 мая послал,только сейчас получили.
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