Підтримав Україну: Європарламент потужно виступив проти Росії

У четвер, 18 липня, новообраний Європейський парламент підтримав резолюцію України щодо політичних в'язнів Кремля, якою засуджуються дії країни-агресора Росії.
"За" відповідне рішення проголосували 458 євродепутатів, передає "Прямий". Зокрема у документі Європарламент вимагає від РФ безумовного і негайного виконання рішень Міжнародного трибуналу у Гамбурзі про звільнення 24 військовополонених українських моряків і повернення Україні трьох захоплених кораблів.
Також євродепутати визнали акт, який був здійснений РФ у Керченській протоці і нейтральних водах Чорного моря, військовою агресією проти України.
Європарламент
"Прямий"
Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко привітав схвалення новообраним складом Європейського парламенту резолюції щодо українських політичних в'язнів в Росії. Він зазначив, що Україну підтримали її справжні друзі.
Перша віцеспікерка Верховної Ради Ірина Геращенко зазначила, що "круглі столи", організовані лобістами Кремля напередодні голосування в Європарламенті, не мали ніякого результату.
У свою чергу голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв зазначив, що ухвалена резолюція також передбачає неможливість скасування санкцій проти Росія до виконання Москвою міжнародних зобов'язань, включаючи Мінські угоди.
"Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України! Це стало одним з перших рішень нового складу Європарламенту... Це реальні дії з підтримки України, навіть коли новий президент... європейськими справами майже не цікавиться", – написав Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року у Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, водночас троє моряків зазнали поранень. Зараз вони перебувають у московській в'язниці: їх судять за "незаконний перетин державного кордону Росії".
Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН із морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі.
Але прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не збирається звільняти моряків і його позиція залишиться незмінною до рішення суду в Росії.
Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив моряків під вартою. На початку липня слідство висунуло їм остаточні звинувачення.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив упевненість, що Росія звільнить українців "найближчим часом", просто Володимир Путін спробує отримати за це якомога більше політичних преференцій.
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