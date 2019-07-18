Підтримав Україну: Європарламент потужно виступив проти Росії

У четвер, 18 липня, новообраний Європейський парламент підтримав резолюцію України щодо політичних в'язнів Кремля, якою засуджуються дії країни-агресора Росії.

"За" відповідне рішення проголосували 458 євродепутатів, передає "Прямий". Зокрема у документі Європарламент вимагає від РФ безумовного і негайного виконання рішень Міжнародного трибуналу у Гамбурзі про звільнення 24 військовополонених українських моряків і повернення Україні трьох захоплених кораблів.

Також євродепутати визнали акт, який був здійснений РФ у Керченській протоці і нейтральних водах Чорного моря, військовою агресією проти України.

Європарламент "Прямий"

Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко привітав схвалення новообраним складом Європейського парламенту резолюції щодо українських політичних в'язнів в Росії. Він зазначив, що Україну підтримали її справжні друзі.

Перша віцеспікерка Верховної Ради Ірина Геращенко зазначила, що "круглі столи", організовані лобістами Кремля напередодні голосування в Європарламенті, не мали ніякого результату.

У свою чергу голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв зазначив, що ухвалена резолюція також передбачає неможливість скасування санкцій проти Росія до виконання Москвою міжнародних зобов'язань, включаючи Мінські угоди.

"Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України! Це стало одним з перших рішень нового складу Європарламенту... Це реальні дії з підтримки України, навіть коли новий президент... європейськими справами майже не цікавиться", – написав Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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