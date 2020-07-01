Підтримати Порошенка під Печерський суд пришли близько 10 тисяч людей. Фото протесту

Під стіни Печерського суду, де 1 липня розглядають "справу" проти п'ятого президента Петра Порошенка, на його підтримку вийшли близько 10 тисяч людей з усієї України.

Акція протесту почалася ще під стінами ДБР. Порошенко очолив колону активістів, які пішли середмістям Києва до Печерського суду, передає пресслужба "Європейської солідарності".

Перед початком засідання суду політик заявив, що переслідування за діяльність, спрямовану на зміцнення обороноздатності держави та захист України від російської агресії – це реалізація кремлівського сценарію. Він також наголосив, що не дозволить здати національні інтереси України.

"Ключова позиція – нам не байдуже. Тут немає людей, яким "какая разница". Ми всі українці, незалежно від того якої національності, бо наше серце болить за подальшу долю України. Вони сподівалися, що у нас опустяться руки, що ми втомилися, що ми вже ніколи не виведемо на вулиці людей. Але ми їм точно не здамо Україну. Їхній план був віддати "п’ятій колоні" Кремля в оренду правоохоронні органи, прокуратуру, силовиків і в такий спосіб знищити Україну, поставити її на коліна. Їхній план – "пов’язати" волонтерів, добровольців. Почали з Софії Федини, почали з Марусі Звіробій, почали з наших хлопців і дівчат, звинувативши їх у вбивстві Шеремета, почали з Тані Чорновол, почали з тих, хто боронив Україну всі 5 років", – наголосив Порошенко.

Підтримати Порошенка під Печерський суд пришли близько 10 тисяч людей eurosolidarity.org

Політик нагадав, що його команда вперше вийшла на протест у грудні і заявила, що не дасть перетнути "червоні лінії" і здати українську землю.

"Тоді вони злякалися, тоді вони повернулися з Парижу, не підписавши відведення наших військ. Зараз намагалися піти іншим шляхом – скорочення армії. Уявіть собі, вони скорочують найбільш бойовий підрозділ, скорочують десантно- штурмові війська, морпіхів, скорочують винищувальні ескадрильї повітряних сил, скорочують спецпризначенців. Ми їх зупинимо, бо нам з вами боронити українську землю", – застеріг п’ятий президент.

За його словами, ці сценарії виписані в Кремлі, а народ вийшов на протест, щоб їх зупинити.

Підтримати Порошенка під Печерський суд пришли близько 10 тисяч людей eurosolidarity.org

"І в суді ми також будемо боронити державу. В суді ми будемо притягувати до відповідальності безглуздих прокурорів, які не знають, що таке конституційний принцип – презумпції невинуватості. І що в демократичній державі український громадянин не повинен доводити свою невинуватість. Ми не в 37-му році, а вони – не Вишинський. Хоча діють за його лекалами і за його сценарієм", – зазначив Петро Порошенко. "Ми їх не боїмося. Навпаки – вони бояться нас. Вони налякані. Вони піджали хвости. І ми переможемо. Бо Україна з нами, Бог з нами і правда з нами. І перемога буде з нами", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко під ДБР заявив, що політика "нових облич" зазнала в Україні нищівного краху, а тотальну некомпетентність влада намагається приховати через політичні переслідування опозиції, волонтерів та активістів.