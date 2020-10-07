За підсумками саміту "Україна-ЄС" можна зробити багато висновків і сьогодні цим із задоволенням будуть займатися журналісти, експерти та всі бажаючі в соціальних мережах. Найбільш обговорюваним, напевно, буде тема того, що безвізовий режим в України ніхто не забирає і після карантину все буде в порядку. Я з цього приводу особливо і не переживав, просто тому що бачив документи, згідно з якими цей формат ми отримували. Для економістів набагато цікавіше буде тема "промислового безвіза" - це важливіше для розвитку українського виробництва. Але при неправильному підході все буде з точністю до навпаки – стане козирем у руках численних лобістів імпортерів. Але для мене ключове стала тема боротьби з російською агресією. Є підстави припускати, що Україна і ЄС таки погодилися сунути нехай маленького, але колючого їжачка в штани Кремлю.

Отже, про що розповів Зеленський на підсумковій прес-конференції після саміту в військовому ключі. За його словами, значна частина саміту в Брюсселі була присвячена питанню врегулювання ситуації на Донбасі і реалізації кроків з метою імплементації мінських домовленостей. Це вже звучить, як ритуал. Мінські домовленості прописані надто розпливчасто, а спроби їх интерпритировать в ключі російських хотілок, і проходить по цій же категорії "Формулі Штайнмайера" Україна категорично не підходять. Вони мертві, скільки б не повторювали ретельно фразу про їх безальтернативність. Але бюрократія, особливо в ЄС – міцніше радянської. Ритуальну формулу будуть повторювати до тих пір, поки не затвердять новий курс. Для цього, власне, Україна і наполягає на якнайшвидшому проведенні Нормандського формату.

Але перейдемо до головного. До того самого їжакові в штанці Кремлю, про який сказали дуже побіжно. Отже, Європейський Союз ... виявив готовність приєднатися до української ініціативи зі створення "Кримської платформи". А ця тема для Москви, вибачте за легковажні асоціації з цим словом, табу. Вони готові хоч греблю гати обговорювати повернення ОРДЛО в Україну на своїх умовах. Вони не визнають ці ліві "ДНР і ЛНР". Але Крим – вчепилися і обговорення під забороною. Як то кажуть – хочете поговорити про це в міжнародному форматі? Не хочете? Ну, тим більше, будемо розмовляти. На всіх рівнях обговорювати деокупацію Криму і нові санкції. Вам неприємно? А нам подвійно приємно від того, що вам неприємно. Так, їжачок не надто великий. Але колючий і в дуже потрібному місці ...

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