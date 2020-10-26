9 підсумків місцевих виборів-2020

1. Українці застрахувалися від ризиків непослідовною центральної влади і від "нових облич". Після року абсолютної влади Слуг, всюди перемагає опозиція. Переобрані майже всі мери найбільших міст (крім Рівного та Чернівців), переобраний не приходячий до тями мер Харкова. Країна проголосувала за політичну децентралізацію.

2. "Магія Зеленського" знищена. Президент Володимир Зеленський вирішив підняти рейтинг кандидатів, зв'язавши їх з собою - але вийшло навпаки, кандидати втопили рейтинг лідера. Випадкові люди в партії і справді повірили, що "президент - в моїй команді", і в результаті партія ніякої системної роботи не вела, поклавши кампанію на самого Зеленського. Слуги народу показали себе на місцевих виборах партією одного лідера і одного рейтингу.

3. Повний провал Офісу президента як центру управління країною, який зосередив у своїх руках весь ресурс влади Зеленського. Явка на місцевих виборах 2015 була 46,6%, на місцевих виборах 2020 року - 36% - та найбільші втрати понесли від цього Слуги. Виявилося їм дуже зручно пиляти посади, сидячи на вухах у президента, але вони не здатні зберегти йому владу.

4. В Україні є одна мобілізуюча ідеологія - війна з Росією. Спроба ігнорувати війну в умовах війни не є "центризмом", як думали Слуги - це безвідповідальність. Люди не повірили обіцянкам Зеленського "закінчити війну до кінця року". У підсумку в якості загальнонаціональної партії війни, представленої в більшості регіонів і міст, позначилася ЄС, як загальнонаціональної партії колаборантів - ОПЗЖ.

5. "Сітки" і "каруселі" застосовувалися на виборах, але їх значення було зовсім незначним, партії, які працюють з пенсіонерами, почали застосовувати мережевий маркетинг. Головним системним порушенням стала технологія Зеленського по мобілізації електорату через незаконне опитування, для якого найняли за гроші близько 1000 гривень молодь і навіть нерідко неповнолітніх, але ця афера вдарила по самим Слугам. Громадська організація ОПОРА заявила, що опитування Зеленського може вважатися застосуванням адміністративного ресурсу. Проте, вибори стали досягненням демократичної України, Центрвиборчком і поліція забезпечили порядок на дільницях і за дільницями.

6. Росія вкинула рекордне фінансування в проросійських кандидатів, але проекти ОПЗЖ і близькі до ОПЗЖ Пальчевський та Шарій не змогли розширити проросійський електорат. З іншого боку, вони зберегли свою нішу. Без ліквідації бізнесу Медведчука і дотацій з РФ скоротити вплив Росії на українську внутрішню політику не вийде.

7. Спроба залити виборців рекламою ряду технологічних проектів - "За майбутнє", Пальчевський, обернулася повним крахом. Вражаюче, але знову на виборах знаходяться трюкачі, які намагаються телеефіром і десятками мільйонів доларів приховати відсутність ідеології, структур і системної роботи. Виборців намагаються обдурити, але обдурюють в результаті самих замовників божевільних рекламних бюджетів.

8. Я не розумію, чого засмучуються кандидати, які почали кампанію два місяці тому, і були далекі або від політики або від місцевих проблем. Месіанство погано працює в політиці, порядок б'є клас.

9. Пропорційна система - це крок вперед у розвитку демократії, яка створила запит на формування структурованих політичних партій на місцях. Партіям є куди рости.

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