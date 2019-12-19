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19 грудня • оновлено в 11:41
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"Підступний план Путіна": Голобуцький розповів, як Кремль зриває переговори в Мінську

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Встановлення "кордонів "ЛНР" показує, що Кремль розраховує відірвати повністю території двох областей України.

Також такі заяви терористів можуть поставити під удар нове розведення сил на Донбасі. Про це у Facebook повідомив український політтехнолог Олексій Голобуцький.

"Кремль форсує навіть таку іграшкову інституціоналізацію своїх маріонеткових режимів на окупованій українській території. Готується фундамент під лобійовані Путіним "двосторонні домовленості України та "ЛДНР": адже окуповані території тепер старанно прикрашають під "майже справжні держави, з законом, кордонами, паспортами, виборами, владою і міждержавними угодами", – зазначив експерт.

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Голобуцький додав, що Україна має відкрити кримінальні провадження на всіх причетних до подання і голосування "законопроєкту" громадян України.

"ЛНР"

"ЛНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 грудня в терористичній "ЛНР" "парламент" ухвалив закон, яким "державний кордон" встановили в межах всієї Луганської області.

Наприкінці листопада в "ДНР" також встановили нові кордони "республіки".

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Війна на Донбасі мінські домовленості Мирні переговори в Мінську
Особи
Володимир Путін Олексій Голобуцький
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини ЛНР
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