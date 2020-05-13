Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак відвідав Берлін, де відбулися переговори щодо ситуації на Донбасі. При цьому вони проходили без участі української сторони, а сам Козак перебуває під дією санкцій.

В ефірі телеканалу "Росія 24" представник Путіна зазначив, що переговори "пройшли успішно, були досягнуті домовленості про подальші дії", передає "Інтерфакс-Україна".

Дмитро Козак eadaily.com

"Сьогодні у відомстві федерального канцлера відбулися додаткові консультації щодо врегулювання конфлікту на південному сході України. Діалог пройшов у конструктивному, діловому ключі. Досягли угоди про взаємні подальші дії щодо мирного врегулювання конфлікту... Ці консультації дадуть додатковий імпульс для інтенсифікації переговорів. У "Нормандської форматі" і в Тристоронній контактній групі буде дано відповідний сигнал", – заявив Козак.

При цьому в Берліні зазначили, що для Козака, який підпадає під дію санкцій ЄС, є певний виняток, пишуть РИА Новости.

У Кабінеті міністрів уточнили, що, якщо йдеться про переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі, то в'їзд може бути дозволений.

Зі свого боку співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко обурилася таким форматом проведення переговорів у Німеччині.

"Сьогодні в Берліні обговорюють Україну без України", – заявила вона у своєму виступі у Верховній Раді, в якому вимагала продовжити заборону російських сайтів і соцмереж.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим представником у підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи став голова комітету Верховної Ради з питань правової політики, нардеп від "Слуги народу" Андрій Костін. Він назвав умови проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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