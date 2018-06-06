Підроблені товари потрапляють до ЄС через Україну - звіт

До Євросоюзу контрафакт доставляють також через Албанію і Марокко, йдеться у звіті Євровідомства інтелектуальної власності. Через фальшивки ЄС щорічно втрачає 60 мільярдів євро.Європейські виробники щорічно зазнають збитків на загальну суму в 60 мільярдів євро через фальсифіковані товари. "М'які судові вироки та високі доходи з інвестицій є для злочинних банд стимулами для виготовлення підробок", - йдеться в опублікованому в середу, 6 червня, звіті Європейського відомства інтелектуальної власності (EUIPO).

Виробники фальшивок стають дедалі професійнішими, а палітра підроблюваних товарів - ширшою, зазначається у документі. У найближчі роки збитки від такої діяльності можуть сягнути 85 мільярдів євро щороку, прогнозує відомство.

Через Україну, Албанію та Марокко

У перерахунку на одного жителя ЄС збитки від реалізації підроблених товарів становлять 116 євро на рік. Той же показник у Німеччині, яка втрачає щорічно близько 8,3 мільярда євро від фальшивок, становить 103 євро.

За даними відомства, велика частина фальсифікованих товарів виготовляється у Гонконзі, Китаї, ОАЕ і Туреччині, а потрапляють підробки до ЄС через Україну, Албанію та Марокко. Ще однією країною, в якій виробляється велика кількість контрафакту, є Греція, повідомило відомство.

Звіт підготовлений за підсумками низки досліджень, проведених з 2013 року в 13-ти галузях.