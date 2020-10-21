Підрахунок голосів на виборах буде тривалим: у ЦВК вказали нюанси

У Центральній виборчій комісії прогнозують, що підрахунок голосів на місцевих виборах в Україні 25 жовтня буде тривалим і стане випробуванням для всіх територіальних комісій.

Такі висновки Центрвиборчком зробив на основі результатів симуляції підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, проведеної у вересні. Дані навела пресслужба ЦВК у Facebook.

"Ми просимо членів комісій дотримуватися чіткого алгоритму дій, щоб підрахунок голосів провели правильно і без ускладнень", – зауважили там.

Зазначається, що під час симуляції виникли труднощі із заповненням протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Зокрема, внесення до одного примірника протоколу "від руки" повних назв 15 місцевих організацій політичних партій та ПІБ кандидатів у депутати (5 місцевих організацій політичних партій по 7 кандидатів, 5 – по 9 кандидатів і 5 – по 12 кандидатів) зайняло 1 годину 40 хвилин.

"І це за умови, що під час заносу "секретарю комісії" вже допомагав інший "член комісії" і диктував ПІБ кандидатів", – підкреслили в ЦВК.

Щоб спростити цей процес, Центрвиборчком ухвалив постанову, згідно з якою повні назви місцевих організацій партій та ПІБ кандидатів буде надруковано. Це, вважають у відомстві, дозволить скоротити час заповнення протоколу.

ЦВК провела симуляцію підрахунку голосів виборців Facebook Центральна виборча комісія

Симуляція підрахунку голосів виборців Facebook Центральна виборча комісія

Дані ЦВК щодо симуляції підрахунку голосів Facebook Центральна виборча комісія

Дані ЦВК Facebook Центральна виборча комісія

Результати симуляції підрахунку голосів виборців Facebook Центральна виборча комісія

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