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1 жовтня • оновлено в 22:03
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"Підписали": в Росії повідомили гучну новину про "формулу Штайнмаєра"

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У Росії заявили, що українська делегація нібито підписала резонансну "формулу Штайнмаєра" у вівторок, 1 жовтня, на переговорах у Мінську.

Зокрема, про це з посиланням на власні джерела в Тристоронній контактній групі повідомляє ТАСС.

Відзначається, що свій підпис під планом Донбасом нібито поставив представник Києва, другий президент України Леонід Кучма.

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РосЗМІ заявили про підписання "формули Штайнмаєра"

РосЗМІ заявили про підписання "формули Штайнмаєра"

Інформацію про підписання розповсюдило і "РИА Новости". Джерело видання заявило, що деталі повинен незабаром озвучити представник ОБСЄ Мартін Сайдік.

"Текст "формули" підписаний у формі, яку погодила контактна група. Поставлені підписи всіх учасників: України, "республік", РФ і ОБСЄ", – сказано в повідомленні.

При цьому, президент України Володимир Зеленський не підтвердив підписання плану, проте заявив, що відповів на лист Сайдіка, вказавши, що Україна узгодила його.

Раніше в мережі показали текст "формули Штайнмаєра".

Як писав OBOZREVATEL:

  • Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння у зоні конфлікту, а також проведення виборів у ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

  • 18 вересня російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаера".

  • Міністр закордонних справ Вадим Пристайко же заявив, що погодився на "формулу Штайнмаєра" ще 2 вересня.

  • В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження формули.

  • 19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який нібито відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.

  • Також була озвучена позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

  • У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Мирні переговори в Мінську
Особа
Леонід Кучма
Тег
Формула Штайнмаєра
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Ах-ха-ха-ха))) Какцапы убогие и нефантазируйте, вас наипали !!!! =)) Выпейте БОЯРЫ ПОПУСТИТ !!! =)))) Ах-ха-ха-ха))))
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Ах-ха-ха-ха))) Какцапы чу*кари!! ЧЕ вы истерите убогие!!! =))) Ничего такого, чего вам хотелось НЕПОДПИСАЛИ !!! =))) Ах-ха-ха-ха)))
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Валерий Максимов
Валерий Максимов
Victor Ideiniy, """НЕПОДПИСАЛИ !!! =))) Ах-ха-ха-ха)))"""------------------------------------------------------------------------------------------ Ага… Скорее всего твои подписанты подались, по ошибке, как всегда, на Луну, где местные селениты, увидав - НЕ_ПОДПИСАЛИ /слитно/, в удивлении, послали их в Кассиопею, а в Минске усё подписали……. Чувачок, проснись, ты полным ходом серешь в матрац. Он уже полон твоими ideyami))
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Mihaylow Stanislav
Mihaylow Stanislav
Mihaylow Stanislav, обоз бля удалишь, пожалуюсь в нацраду
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Полтавец Григорий
Полтавец Григорий
Отдались с гордо поднятой головой...
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