У Росії заявили, що українська делегація нібито підписала резонансну "формулу Штайнмаєра" у вівторок, 1 жовтня, на переговорах у Мінську.

Зокрема, про це з посиланням на власні джерела в Тристоронній контактній групі повідомляє ТАСС.

Відзначається, що свій підпис під планом Донбасом нібито поставив представник Києва, другий президент України Леонід Кучма.

РосЗМІ заявили про підписання "формули Штайнмаєра"

Інформацію про підписання розповсюдило і "РИА Новости". Джерело видання заявило, що деталі повинен незабаром озвучити представник ОБСЄ Мартін Сайдік.

"Текст "формули" підписаний у формі, яку погодила контактна група. Поставлені підписи всіх учасників: України, "республік", РФ і ОБСЄ", – сказано в повідомленні.

При цьому, президент України Володимир Зеленський не підтвердив підписання плану, проте заявив, що відповів на лист Сайдіка, вказавши, що Україна узгодила його.

Раніше в мережі показали текст "формули Штайнмаєра".

Як писав OBOZREVATEL:

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння у зоні конфлікту, а також проведення виборів у ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

18 вересня російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаера".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко же заявив, що погодився на "формулу Штайнмаєра" ще 2 вересня.

В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження формули.

19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який нібито відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.

Також була озвучена позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

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