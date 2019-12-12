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12 грудня • оновлено в 20:19
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Підписали! Стало відомо про важливий договір України з НАТО

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Україна підписала оновлену редакцію Дорожньої карти з НАТО з оборонно-технічного співробітництва.

Про це повідомила пресслужба РНБО у четвер, 12 грудня, за підсумками 28-го засідання Спільної робочої групи Україна-НАТО в Брюсселі.

Україна на підписанні представляла делегація на чолі з заступником секретаря РНБО Сергієм Демедюком, а НАТО – делегація, яку очолив помічник генсека з оборонних інвестицій Каміль Гранд.

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Під час засідання сторони розглянули підсумки співпраці в сфері озброєнь і реформування національного оборонно-промислового комплексу України за 2019 і визначили пріоритетні завдання на 2020 рік.

Також обговорювалися практичні аспекти співпраці в рамках програм Агентства НАТО з підтримки і постачання, Агентства НАТО з питань зв'язку та інформації і груп Конференції національних директорів з озброєння.

Україна і НАТО, ілюстрація

Україна і НАТО, ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, парламент прийняв Постанову про Заяву Верховної Ради України "Про першочергові кроки забезпечення євроатлантичної інтеграції України – набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору" № 2327. "За" проголосували 284 народних депутата.

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Місце
Україна
Теги
НАТО РНБО
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Куни Чан
Куни Чан
Уря, американцы за нашу трубу борются, санкции России вводят, а будут воевать зя нас, классный хозяин, как раньше ничего делать не нужно
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