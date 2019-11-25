Підозрюють у держзраді: сканальний ексзаступник міністра економіки вийшов під заставу

Ексзаступник міністра економіки Юрій Бровченко, якого підозрюють у державній зраді, вийшов з СІЗО після внесення зменшеної вшестеро застави.

Про це повідомив його адвокат Сергій Стретович, передає "Українська правда".

"Заставу внесли. Вона була зменшена рішенням Київського апеляційного суду від 11 листопада з 3,4 мільйона гривень до 576 тисяч 300 гривень", – сказав Стретович.

Юрій Бровченко radiosvoboda.org

За його словами, фактично, Бровченко вийшов із СІЗО 20 листопада. Він додав, що заставу вносили родичі ексзаступника міністра.

Як писав OBOZREVATEL, ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка затримала СБУ 22 жовтня в аеропорту "Бориспіль". Його підозрюють у роботі на спецслужби Росії.

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