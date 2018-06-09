Підозрюваного у вбивстві німецької школярки іракця видали ФРН

Алі Б., якого підозрюють у вбивстві 14-річної німецької школярки, повернули в Німеччину, заявив міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер.Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) увечері в суботу, 9 червня, повідомив про прибуття з Іраку до ФРН Алі Б, якого підозрюють у вбивстві 14-річної школярки Сюзанни Ф.

За словами Зеегофера, тепер слідчі дії можуть значно пришвидшитися, передає інформагенція AFP. Тим часом видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомило з посиланням на власні джерела, що літак з підозрюваним сів о 20:36 за місцевим часом в аеропорту Франкфурта-на-Майні. Рейс авіакомпанії Lufthansa прибув з північноіракського міста Ербіль, зазначають журналісти видання. Згодом підозрюваного доставили гелікоптером поліції до Вісбадена, де його допитають.

Нагадаємо, Алі Б. затримали в Іраку напередодні курдські органи безпеки за запитом федеральної поліції Німеччини. Він разом з усією родиною спішно виїхав з ФРН до Ербіля на початку червня. Його звинувачують у вбивстві 14-річної Сюзанни Ф. У травні вона зникла безвісти в німецькому Майнці. Після двох тижнів пошуків поліція знайшла її тіло в сусідньому місті - Вісбадені - поблизу притулку для біженців, де мешкав Алі Б. із родиною. Дівчина була зґвалтована і вбита.

За даними прокуратури, підозрюваний у вбивстві іракський шукач притулку був відомий поліції, а жертва знала його брата. Родині Алі Б. відмовили у наданні статусу біженців, вона мала невдовзі залишити ФРН. Через правопорушення Алі Б. повинні були видворити з Німеччини ще кілька місяців тому.

Вбивство Сюзанни Ф. спричинило гостру реакцію в німецькому суспільстві. У 2015 році до ФРН прибули сотні тисяч шукачів притулку, переважно з Сирії, Іраку та Афганістану.