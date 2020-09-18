Підозрюваний в корупції Юрченко не з'явився в суд, пославшись на COVID-19

У п'ятницю, 18 вересня, підозрюваний в корупції нардеп "Слуги народу" Олександр Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду, пославшись на можливе зараження COVID-19.

Засідання перенесли на понеділок, 21 вересня на 15:00, йдеться в повідомленні ЦПК в Twitter. Відзначимо, що депутату повинні були призначити запобіжний захід.

"Засідання перенесено на 15:00 21 вересня в зв'язку з неявкою підозрюваного. Його захист заявив клопотання про перенесення у зв'язку з тим, що Юрченко нібито контактував з людиною з підтвердженим діагнозом COVID-19 і повинен здати аналізи", – повідомила в коментарі прессекретарка ВАКС Олеся Чемерис.

Вона додала, що в ході засідання прокурор заявив клопотання про необхідність долучення низки суттєвих для слідства матеріалів.

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