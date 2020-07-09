Підозра Порошенку, виписана Венедіктовою, незаконна, – керівник групи ДБР

Підписана генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою підозра п’ятому президенту України Петру Порошенку у провадженні щодо призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка є незаконною.

Як повідомив на брифінгу начальник третього відділу Головного слідчого управління ДБР Олег Корецький, підстав для підписання підозри не було.

"До мене дійшла інформація з суду про те, що нібито була скасована, як незаконна і необґрунтована, підозра, яку повідомляли Єгору Божку – це колишній голова Служби зовнішньої розвідки, якого ДБР підозрює разом з Порошенком у незаконному призначенні Семочка", – зазначив він.

За словами Корецького, свого часу суд не обрав запобіжний захід Божку, тому що, на думку суду, там немає складу злочину.

Також керівник слідчої групи ДБР зазначив, що не мають перспективи 80% проваджень проти Порошенка. Зокрема, ті, які стосуються несплати податків при продажу Ленінської кузні, укладення Мінських угод, діяльності Липецької фабрики і отриманні Томосу ПЦУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 липня Печерський районний суд Києва зібрався для обрання запобіжного заходу Петру Порошенку, але в підсумку відмовився розглядати клопотання. Підтримати політика прийшли тисячі людей.

Перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков вимагав від слідчих викликати на допити Порошенка, незважаючи на те, що знав, що в справі проти нього про призначення Семочка немає складу злочину.