"Підміна понять!" У МЗС Росії розлютилися через конституційні ініціативи Зеленського

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало продовжений закон про особливий статус Донбасу і проєкт конституційних змін щодо децентралізації в Україні, запропонований президентом Володимиром Зеленським.

Там заявили про "підміну понять" Києвом і вимагають внесення своїх коректив до законопроєкту. Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС РФ на його сайті.

Зокрема, російське відомство вказує на "потік законотворчих ініціатив адміністрації Володимира Зеленського", який посилився після "нормандського" саміту в Парижі 9 грудня. Так, зазначають там, 12 грудня народні депутати продовжили ще на рік закон про особливий статус Донбасу, а 13-го – президент України вніс до парламенту проєкт змін до Конституції щодо децентралізації влади.

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"На перший погляд, все було зроблено в дусі Мінських домовленостей і приурочено до засідання Контактної групи 18 грудня. Однак важливі нюанси. Продовження закону про особливий статус Донбасу за зразком 2014 року – хоча і є кроком у правильному напрямку, але не може вважатися виконанням "Комплексу заходів" 2015 року і рішень "нормандських" самітів", – йдеться в повідомленні.

У російському відомстві вважають, що ці домовленості "наказують Києву узгодити з Донецьком і Луганськом усі правові аспекти особливого статусу для забезпечення його дії на постійній основі". А поряд із законом, додають там, це нібито має на увазі ухвалення українською владою конституційних змін і нормативних актів.

Крім цього, в МЗС РФ стверджують, що багато положень згаданого закону застаріли і "вимагають корективів".

"У ньому, наприклад, йдеться про терміни виборів на Донбасі у 2014 році, які давно минули. Неактуальні посилання на закон про державну мовну політику, який вже не діє. Стаття 10, додана в 2015 році, пов'язує набуття чинності ключових статей закону з початком повноважень нових органів влади після виборів, що суперечить "формулі Штайнмаєра", – підкреслюється в коментарі.

Аналогічна ситуація, додають в російському МЗС, відбувається і з проєктом конституційних поправок, запропонованих президентом Зеленським. Вивчивши документ, вони дійшли висновку, що в ньому йдеться "не про децентралізацію у країни, а про реформу її адміністративно-територіального устрою".

"Всупереч Мінським домовленостям, немає ні слова про особливий статус Донбасу, який мусить бути закріплений у Конституції. Всі ці питання також вимагають прояснення", – зазначили у відомстві.

До всього іншого там підкреслили, мовляв, все ще розраховують на те, що "українські законодавці відповідально підходитимуть до виконання мінського "Комплексу заходів", уникаючи підміни понять і спотворення суті" домовленостей, яких досягнули лідери "нормандської четвірки" в Парижі.

"Впевнені, що це сприятиме всеосяжному політичному врегулюванню внутрішньоукраїнського конфлікту на Донбасі", – заявили в МЗС Росії.

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