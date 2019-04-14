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"Підманула, підвела!" Порошенко заспівав Зеленському прямо зі сцени. Відео

3.3тЧитати матеріал російською

Чинний лідер України Петро Порошенко під час виступу на НСК "Олімпійський" заспівав своєму головному опоненту, кандидату в президенти Володимиру Зеленському.

Пісня "Підманула, підвела!" зазвучала з вуст гаранта через те, що Зеленський не явлілся на дебати.

"Я прийшов, тебе нема! ... Коротка імпровізація, яка присвячена Володимиру Зеленському", – заявив Порошенко зі сцени і почав співати українську народну пісню, закликаючи публіку йому підспівувати.

Петро Порошенко і Kozak System

Петро Порошенко і Kozak System

Кадр з відео

"Ти казала у неділю підем разом на дебати, я прийшов – тобі нема, підманула, підвела", – так звучали слова композиції, яку підхопити лідер групи Kozak System, що стоїть поруч.

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Відзначимо, що на сцені також були присутні члени родини Порошенків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зеленський заявив, що наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що "не хотів міняти правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови, побажавши зустрітися на стадіоні 14 квітня.

Також Зеленський зізнався, що відтепер не поважає Порошенка через те, що він і його прихильники регулярно дозволяють собі образливі висловлювання та іншу "бруд" в його сторону. Про це Зеленський сказав після словесної перепалки в прямому ефірі українського телеканалу.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
дебати
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
вао Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Livesey David
Livesey David
Аахахахах, хахлы, какие же долbоёбы!!!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Ай да Главсвын! Спасибо рагулям-свыноебам за веселый вечер! СУГС!
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Макарский Александр, фашиствующие ботики, что не понравилось и заломило животики? Ах вы бедные твари!
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