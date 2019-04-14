"Підманула, підвела!" Порошенко заспівав Зеленському прямо зі сцени. Відео

Чинний лідер України Петро Порошенко під час виступу на НСК "Олімпійський" заспівав своєму головному опоненту, кандидату в президенти Володимиру Зеленському.

Пісня "Підманула, підвела!" зазвучала з вуст гаранта через те, що Зеленський не явлілся на дебати.

"Я прийшов, тебе нема! ... Коротка імпровізація, яка присвячена Володимиру Зеленському", – заявив Порошенко зі сцени і почав співати українську народну пісню, закликаючи публіку йому підспівувати.

Петро Порошенко і Kozak System Кадр з відео

"Ти казала у неділю підем разом на дебати, я прийшов – тобі нема, підманула, підвела", – так звучали слова композиції, яку підхопити лідер групи Kozak System, що стоїть поруч.

Відзначимо, що на сцені також були присутні члени родини Порошенків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зеленський заявив, що наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що "не хотів міняти правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови, побажавши зустрітися на стадіоні 14 квітня.

Також Зеленський зізнався, що відтепер не поважає Порошенка через те, що він і його прихильники регулярно дозволяють собі образливі висловлювання та іншу "бруд" в його сторону. Про це Зеленський сказав після словесної перепалки в прямому ефірі українського телеканалу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!