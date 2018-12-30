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''Підкинула яблуко розбрату'': Дещиця звинуватив Росію у сварках України та Польщі

4.7тЧитати матеріал російською

Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що яблуко розбрату між двома країнами кинула Російська Федерація.

За його словами, саме країна-агресор зацікавлена в напруженні відносин між Києвом і Варшавою, повідомляється на Telegram-каналі російського пропагандистського ресурсу Russia Today.

Україна і Польща

Україна і Польща

"Телеканал 24"

Більш того, Дещиця натякнув, що знищення пам'ятників в Україні і в Польщі — це справа рук Москви.

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"Ми і зараз не знаємо, хто розбивав українські пам'ятники у Польщі і хто знищував польські в Україні. Яблуко розбрату нам підкинула Росія, і вона буде продовжувати це робити надалі", — упевнений український посол.

Андрій Дещиця

Андрій Дещиця

Joinfo

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зробив попередження про те, що після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" Росія може відкрито піти на Україну.

  • Польський посол Ян Пєкло впевнений, що Російська Федерація активно намагається вбити клин між Україною і Польщею, але у неї нічого не вийде. Крім того, на його думку, подібні дії Москви також спрямовані й на інші європейські держави.

Особа
Андрій Дещиця
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Makc Махов
Makc Махов
Дещица певец года 2014! Пу-тин Хуй-ло! https://youtu.be/1Q54t3-3ZaE
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Дещица, твой бог Бандера, а не Путин, нефиг врать, у вас религиозная война с Польшей.
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Makc Махов
Makc Махов
Воронов Евгений, Дещица спев Путин Хуйло, стал певцом года! А фюрер кацапенрейха Хуйлопутин Владимир Владимирович,был опозорен навсегда! 😜😀😁🖕🏼🇷🇺🇷🇺😅😃
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2
Федоров Федор
Федоров Федор
"Комментарии на сайте не модерированы" Наглый пистешь пропагандистского листка кастрюль Обоза. Россия виновата в том,что в Украине адепты стёпки кошкодава достали его из могилы,отряхнули и молятся на него на гос.уровне?Биндэра придэ,порядок наведэ.....это тоже Россия)?Путин лично и там,и там памятники рушит)Ну собственно как и склады взрывает....Как хорошо,что он есть.Любую неудобную для власти ситуацию в любой стране развитых "демократий" можно объяснить "рукой Кремля").....Второй раз удалили коммент)Видать сильно глаза режет))))
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Makc Махов
Makc Махов
Федоров Федор, кацапов, тут особо не жалуют! Или срать на ведро на кацапские сайты! Не забывай ведро крышкой накрывать! 😃😅🇷🇺🖕🏼😁😁😀😜
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