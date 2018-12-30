''Підкинула яблуко розбрату'': Дещиця звинуватив Росію у сварках України та Польщі

Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що яблуко розбрату між двома країнами кинула Російська Федерація.
За його словами, саме країна-агресор зацікавлена в напруженні відносин між Києвом і Варшавою, повідомляється на Telegram-каналі російського пропагандистського ресурсу Russia Today.
Україна і Польща
"Телеканал 24"
Більш того, Дещиця натякнув, що знищення пам'ятників в Україні і в Польщі — це справа рук Москви.
"Ми і зараз не знаємо, хто розбивав українські пам'ятники у Польщі і хто знищував польські в Україні. Яблуко розбрату нам підкинула Росія, і вона буде продовжувати це робити надалі", — упевнений український посол.
Андрій Дещиця
Joinfo
Як повідомляв OBOZREVATEL:
прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зробив попередження про те, що після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" Росія може відкрито піти на Україну.
Польський посол Ян Пєкло впевнений, що Російська Федерація активно намагається вбити клин між Україною і Польщею, але у неї нічого не вийде. Крім того, на його думку, подібні дії Москви також спрямовані й на інші європейські держави.