''Підкинула яблуко розбрату'': Дещиця звинуватив Росію у сварках України та Польщі

Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що яблуко розбрату між двома країнами кинула Російська Федерація.

За його словами, саме країна-агресор зацікавлена в напруженні відносин між Києвом і Варшавою, повідомляється на Telegram-каналі російського пропагандистського ресурсу Russia Today.

Україна і Польща "Телеканал 24"

Більш того, Дещиця натякнув, що знищення пам'ятників в Україні і в Польщі — це справа рук Москви.

"Ми і зараз не знаємо, хто розбивав українські пам'ятники у Польщі і хто знищував польські в Україні. Яблуко розбрату нам підкинула Росія, і вона буде продовжувати це робити надалі", — упевнений український посол.

Андрій Дещиця Joinfo

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