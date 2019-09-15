"Підірвуть зсередини": ексрадник Путіна попередив Україну про загрозу

Повернення окупованого Донбасу на умовах Росії буде підривати політичну систему України зсередини.

Таку заяву про "формулу Штайнмайєра" в інтерв'ю "Апострофу" зробив російський економіст і колишній радник глави РФ Андрій Ілларіонов.

"Україна отримує бомбу навіть не уповільненої, а досить швидкої дії, тому що запуск цього механізму означає реалізацію перших і других мінських угод, в результаті чого два квазідержавних утворення будуть включені в державне тіло України. І ці два утворення, природно, будуть підривати політичну систему зсередини.

Вони заблокують внутрішній розвиток країни за будь-якими напрямами, про які можуть говорити або говорять сьогоднішні проукраїнські партії і діячі. Звичайно, вони заблокують будь-який рух України у бік Європи, Європейського Союзу, НАТО і реальної інтеграції із західним світом", - заявив він.

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ОБСЄ несподівано заявили, що Україні необхідно виконати так званий "план Штайнмайєра" щодо Донбасу для виконання Мінських угод.

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