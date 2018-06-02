Підірвати Україну: озвучений єдиний спосіб для Путіна

У Росії залишився єдиний спосіб домогтися своїх цілей в Україні - це діяти зсередини країни.

Таку думку висловив військовий журналіст, координатор групи "Інформаційне опір" Костянтин Машовець, передає "Апостроф".

При цьому він додав, що сьогодні широкомасштабне військове наступ на Україну неможливо.

"Початок широкомасштабної агресії проти України означатиме подальший крах Російської Федерації, досить швидкий причому. У Росії не вийде військової перемоги. Єдиний спосіб домогтися своїх цілей для нинішнього кремлівського режиму - це діяти зсередини України", - підкреслив Машовець.

"Військовий фактор міг зіграти в 2014 році - і то в обмеженому масштабі. У 2018-му і в наступних це закінчиться для Росії плачевно. Широкомасштабна агресія взагалі можлива, якщо мова зайде про життя і смерті нинішнього режиму в Кремлі. Поки йому нічого не загрожує ", - підсумував він.

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