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Підірвати Україну: озвучений єдиний спосіб для Путіна

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У Росії залишився єдиний спосіб домогтися своїх цілей в Україні - це діяти зсередини країни.

Таку думку висловив військовий журналіст, координатор групи "Інформаційне опір" Костянтин Машовець, передає "Апостроф".

При цьому він додав, що сьогодні широкомасштабне військове наступ на Україну неможливо.

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"Початок широкомасштабної агресії проти України означатиме подальший крах Російської Федерації, досить швидкий причому. У Росії не вийде військової перемоги. Єдиний спосіб домогтися своїх цілей для нинішнього кремлівського режиму - це діяти зсередини України", - підкреслив Машовець.

"Військовий фактор міг зіграти в 2014 році - і то в обмеженому масштабі. У 2018-му і в наступних це закінчиться для Росії плачевно. Широкомасштабна агресія взагалі можлива, якщо мова зайде про життя і смерті нинішнього режиму в Кремлі. Поки йому нічого не загрожує ", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Тука обчислив чергову хитрість Путіна на Донбасі .

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінКостянтин Машовець
Місце
Україна
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Соколов Олег
Соколов Олег
Нахрен ваша окраина не нужна. Кому вы нужны, нищеброды. Что у вас можно взять? Ну Донбасс с углём, и всё. Да и этот регион не нужен. Людей жалко с Донбасса.
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