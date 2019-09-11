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11 вересня • оновлено в 13:25
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"Підіграємо Росії": Фесенко висловився про збільшення рентних платежів для видобувних компаній

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У питанні про збільшення у 10 разів у порівнянні з Россією рентних платежів для видобувних компаній існує політична, соціальна й економічна небезпека. Особливо за рахунок того, що наші металурги стають менш конкурентноздатними.

Про це розповів директор інституту прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв’ю для 24 каналу.

За його словами, в Україні 60% ВВП формується за рахунок експорту, тому збільшення рентних платежів у порівнянні з Росією, як з військово-політичним противником, у 10 разів, зробить наших металургів менш конкурентноспроможними.

Володимир Фесенко

Володимир Фесенко

"Ми самі фактично підіграємо росіянам. Це ненормально. Які б не були внутрішні конкурентні змагання між різними олігархами, треба піклуватися про національні інтереси", – зазначив він.

До того ж, за словами Фесенка, зростання рентних платежів може призвести до скорочення металургійних підприємств та робочої сили на них.

"Це підприємства в зоні конфлікту: Маріуполь, Краматорськ. Регіони поруч з зоною конфлікту: Дніпро, Запоріжжя. І навіть рідне місто нашого Президента – Кривий Ріг, що може не сподобатися, між іншим, новому Президенту, і про це теж треба пам’ятати. Але з точки зору саме національної безпеки, це серйозний ризик", - зазначив Фесенко.

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Володимир Фесенко
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