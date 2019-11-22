Головна Новини
22 листопада • оновлено в 07:48
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Підіграє: стало відомо, як Путін ставиться до Зеленського

2.4т
Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін ставиться до глави України Володимира Зеленського як до коміка з "Кварталу-95".

Він може навіть в чомусь підігравати Зеленському, але лише для того, щоб домогтися своїх цілей. Таку думку висловив російський документаліст Віталій Манський "Українській правді".

Новини
"Вимагай аналізи!" Українці дали Зеленському пораду щодо зустрічі з Путіним. Фотофакт

"Якщо Путін в стані обігрувати досвідчених політиків, які мають за спиною історію перемог або, по крайней мере, реальних справ, я не думаю, що Зеленський на даному етапі є для нього серйозно розглядаються противником або партнером", – відмітив Манський.

"Думаю, що глибинно Путін сприймає Зеленського як актора" Кварталу-95 ". І, може бути, десь навіть підіграє йому, намагається виманити з його комфортного простору для того, щоб домогтися своїх цілей і завдань", – додав він.

Стало відомо, як Путін ставиться до Зеленському

Стало відомо, як Путін ставиться до Зеленському

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін заявляв, що вважає Зеленського симпатичним і щирою людиною.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Катерина Луговська
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
3
4
Смішно
2
Цікаво
13
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Павлович Антон
Павлович Антон
Комик из 95 квартала и ботоксная кукла из Кремля 9 декабря встретятся с комсомолкой из ГДР и жертвой педофилии из Франции.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Владимир Путин относится к главе Украины Владимиру Зеленскому как к комику из "Квартала-95"...и потому вызвал Квартал 95 на гастроли в Париж.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Александров Сергей
Александров Сергей
Хох-ляцкие свиньи выбрали хох-ляцкого клоуна! Ну и отношение соответствующие - как к свиньям и как к клоуну!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новини політики

Топпублікації

Топблоги