Підіграє: стало відомо, як Путін ставиться до Зеленського

Президент Росії Володимир Путін ставиться до глави України Володимира Зеленського як до коміка з "Кварталу-95".

Він може навіть в чомусь підігравати Зеленському, але лише для того, щоб домогтися своїх цілей. Таку думку висловив російський документаліст Віталій Манський "Українській правді".

"Якщо Путін в стані обігрувати досвідчених політиків, які мають за спиною історію перемог або, по крайней мере, реальних справ, я не думаю, що Зеленський на даному етапі є для нього серйозно розглядаються противником або партнером", – відмітив Манський.

"Думаю, що глибинно Путін сприймає Зеленського як актора" Кварталу-95 ". І, може бути, десь навіть підіграє йому, намагається виманити з його комфортного простору для того, щоб домогтися своїх цілей і завдань", – додав він.

Стало відомо, як Путін ставиться до Зеленському

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін заявляв, що вважає Зеленського симпатичним і щирою людиною.

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