Підготовка держпереворта: Савченко потрапила в базу "Миротворця"

Позафракційний народний депутат Надія Савченко потрапила в базу українського волонтерського центру "Миротворець".

"Підготовка терористичних актів на території України на замовлення країни-агресора (Росії) і проросійських терористичних організацій. Підготовка державного перевороту", - сказано в замітці.

Відзначається, що Савченко особисто займалася проектом теракту в Києві. Про що з трибуни Парламенту розповів Генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Він заявив, що Генеральна прокуратура України має величезну кількість незаперечних доказів проти Надії Савченко. Луценко впевнений, що саме нардеп особисто віддавала вказівки, вербувала і готувала вибухи у Верховній Раді України. За його словами, Савченко хотіла використовувати дві гранати для підривів урядової і посадової лож. Мінометами був би завалений купол ВР, а всіх тих, хто вижив розстріляли б з автоматів", - підкреслили у "Миротворці".

Нагадаємо, Савченко викликали на допит в СБУ у зв'язку із затриманням Володимира Рубана за підозрою в організації держперевороту в Україні.

Нардеп відповіла, що не отримувала повістку про виклик на допит, пообіцявши з'явитися в разі особистого оповіщення.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що готовий внести в Раду подання на зняття недоторканності з Савченко в разі її неявки. 15 березня Савченко прийшла в СБУ і звинуватила Парубія в розстрілах на Майдані.

В цей же день Верховна Рада проголосувала за її виключення з парламентського комітету з національної безпеки і оборони України.

Як повідомляв "Обозреватель", представник президента у Верховній Раді розповіла, що Савченко вивели з сесійної зали через "загрози з її боку". Імовірно, при ній була граната і зброя.

Сама нардеп пізніше розповіла, що вона принесла нагородну зброю. Савченко також заявила, що ніхто її не виводив із сесійної зали.