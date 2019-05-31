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"Так Росія працює": скандальній заяві брата радника Зеленського передбачили небезпечне продовження

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Заява Бориса Шефіра, керівника студії "Квартал 95" і брата першого помічника президента Володимира Зеленського, про необхідність скасувати закон про мову – це тестування реакції суспільства. Слідом за ним може піти хвиля дискредитації закону.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV народний депутат України Олена Сотник з фракції "Об'єднання "Самопоміч", коментуючи скандальне інтерв'ю Шефіра.

"Можливо, з боку певних людей це просто тестування реакції суспільства. Але я щиро рада, що Адміністрація президента чітко висловила свою позицію і відхрестилася від цих меседжів ", – зазначила Сотник.

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Депутат спрогнозувала, що спроби дискредитувати закон про мову не припиняться.

"Хвиля і спроба змін буде. До певного відкату назад. Я цього чітко очікую. Впевнена, що регіонали чи колишні регіонали в новому парламенті або внесуть поправки в цей закон, або наполягатимуть на його скасування", – припустила вона.

Одним з вірогідних сценаріїв Сотник вважає умисне провокування конфліктів з мовного питання.

"Так Росія працює. Наприклад, в сфері послуг людина має право вимагати, щоб з нею розмовляли українською мовою. У східних чи південних регіонах, тому ж Миколаєві чи Херсоні, хтось зможе спеціально провокувати конфлікт, записувати його на відео і поширювати в соціальних мережах. У суспільстві будуть створювати міфи і намагатися дискредитувати (закон про мову. – Ред.)", – розповіла нардеп.

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Сотник заявила, що не вірить у скасування закону.

"Думаю, все ж таки у суспільстві є чітке розуміння того, що цей закон мав з'явитися як мінімум 23 роки тому. І що цей закон – імплементація конституційної норми", – наголосила вона.

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Втім, на її думку, в коригуванні деяких норм "немає нічого поганого". Так, політик розцінює як "суперечливий момент" нові правила правопису.

"Люди мають звикнути до нового законодавства. А потім вже робити якісь практичні, я б навіть сказала, складні речі. Лінгвістам непросто розібратися з цією історією. А нам? Думаю, ми ще років 10 будемо вивчати ці нові правила правопису", – пояснила депутат свою позицію.

Новий закон регулює використання української мови

Новий закон регулює використання української мови

informator.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, в опублікованому 30 травня інтерв'ю Борис Шефір заявив, що президент Росії Володимир Путін "не маніяк або псих", а розумна людина, просто з імперськими амбіціями. Але з ним можна спробувати домовитися.

"Закон про мову потрібно скасувати і ухвалити нормальний закон. Це перший крок для припинення війни", – сказав Шефір.

Громадський резонанс заява викликала, зокрема, через близькість Шефіра до президента Володимира Зеленського. Він є співвласником і керівником студії "Квартал 95", а його брат Сергій Шефір був призначений на посаду першого помічника глави держави.

У прес-службі Адміністрації президента оперативно відреагували на запит журналістів і запевнили, що це "виключно власна думка" Бориса Шефіра і вона не збігається з позицією Зеленського і команди АП.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVросійська пропаганда
Особи
Борис ШефірОлена Сотник
Місце
Україна
Теги
скандалиукраїнська мовазакон про мову
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