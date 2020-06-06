Під Житомиром побили нардепа від "Слуги народу" – ЗМІ

Кирило Лютий Політика 20:58, 6.06.2020 Оновлено: 21:01, 6.06.2020

Увечері 5 червня за Житомиром біля села Зарічани побили народного депутата від "Слуги народу" Юрія Заславського.

Як повідомляє місцеве видання zhitomir.info, посилаючись на власні джерела, інцидент стався на автозаправці ОККО. Бійка відбулася між двома чоловіками, в ході якої 38-річний нардеп впав на землю і втратив свідомість.

"Чоловік отримав травми – садна і подряпини обличчя, від госпіталізації відмовився, але отримав направлення на проходження судово-медичної експертизи за місцем проживання", – сказано в повідомленні.

Юрій Заславський
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Як писав OBOZREVATEL, королівський оперний театр Ла Монне в Бельгії рекламує свій новий сезон, використовуючи фото і відео бійок депутатів у Верховній Раді України.

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