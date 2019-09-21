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21 вересня • оновлено в 19:21
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/ Розслідування

Під загрозою резонансні справи: глава ДБР заявив про прослуховування в своєму кабінеті

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У робочому кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби було встановлене прослуховування.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив сам чиновник, розповівши, що відповідне обладнання в суботу, 21 вересня, було виявлено у вентиляційній системі приміщення.

За його словами, апаратура для прослуховування була встановлена професійно.

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"Прослушка" в кабінеті глави ДБР Романа Труби

"Прослушка" в кабінеті глави ДБР Романа Труби

Колаж

"Працювали фахівці. Стоїть "прослушка" в одному місці або в декількох – з'ясовуємо, як і те, до кого вона приведе", – написав він.

Труба написав, що на місці працює слідчо-оперативна група, зокрема вибухотехніки і фахівці з кібербезпеки.

Директор ДБР зазначив, що "нічого цікавого" про нього на записах бути не може. "А ось про стан проваджень, які ми обговорювали зі слідчими – так. У тому числі резонансних", – зазначив він.

Апаратура для прослуховування в кабінеті Труби

Апаратура для прослуховування в кабінеті Труби

Telegram

"Мені, наприклад, цікаво, чи пов'язано це з бажанням деяких політиків періодично вриватися до мене в кабінет з обуренням щодо відкриття проваджень, у яких вони фігурують", – додав він.

Під загрозою резонансні справи: глава ДБР заявив про прослуховування в своєму кабінеті

Скріншот

Нагадаємо, раніше ДБР проводило обшуки на концерні "Укробронпром" і на підприємствах-експортерах, які входять до його складу.

До цього Труба заявив про два нові кримінальні провадження проти українських чиновників. Він зазначив, що відомство має дані про розкрадання і зловживання при відчуженні та закупівлю державних облігацій.

Відзначимо, нещодавно Роман Труба став фігурантом гучного скандалу. Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Роман Труба
Місце
Україна
Теги
політика Державне Бюро Розслідувань фотографии
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Долб....бы !За столько времени нашли!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Интересно, что держит жучок в руках без перчаток. Даже если там какие следы и были, то ясно что их уже не стало. Кроме отпечатков по ДНК сейчас вроде могут выловить. И это уровень ГБР? Явно страна не может быть самостоятельной ввиду отсутствия нормальных людей.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Там что, проходной двор у него в кабинете? Видеокамеры в коридорах есть? Как часто обследуются кабинеты на наличие жучков, раз в сто лет?
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