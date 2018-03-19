Під загрозою нестачі води опинилася половина людства - ООН

На сьогодні близько половини населення планети проживає у посушливих територіях, де бракує водних ресурсів, кажуть автори спеціальної доповіді ЮНЕСКО. Як вихід пропонуються прості та невитратні рішення.Людство дедалі більше відчуває гостру нестачу води. На це вказують автори щорічної доповіді ЮНЕСКО про ситуацію з водними ресурсами, оприлюдненої у понеділок, 19 березня, у німецькому Бонні. За даними авторів доповіді, на сьогодні близько 3,6 мільярда людей населяють регіони, у яких не рідкість, що щороку протягом місяця або й довше не буває води.

Якщо теперішні тенденції зростання кількості населення світу, принципів ведення сільського господарства та споживання зберігатимуться й надалі, то до 2050 року від гострого браку води потерпатимуть близько п'яти мільярдів людей, застерігають експерти ЮНЕСКО. Не виключено, що незабаром людство зіткнеться з військовими конфліктами, причиною яких стане боротьба за воду, прогнозується в доповіді.

Виходом із ситуації, на думку авторів доповіді, моглио б стати створення штучних водно-болотних угідь. Саме по собі використання таких рішень є досить дешевим та надійним способом впоратися із проблемою нестачі води, йдеться у доповіді. Крім того, завдяки ощадливішому використанню води у сільському господарстві можна було б збільшити світовий обсяг виробництва продуктів харчування на 20 відсотків, підрахували в ЮНЕСКО.