Під ударом чотири міста: Клімкін назвав нову мету Путіна в Україні

Президент Росії Володимир Путін буде дестабілізувати ситуацію на півдні України, щоб взяти під контроль Одесу, Миколаїв, Херсон і Запоріжжя.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "5 каналу". Він очікує від Кремля "повногібридного розгойдування ситуації".

Колишній глава МЗС спрогнозував, що окупований Донбас залишиться під російським контролем як протекторат, а потім логіка Кремля "буде побудована, щоб об'єднати Донбас". Наступною реальною метою Кремля, на думку Клімкіна, може стати південь України.

"Не тільки тому, що це домінуючий контроль над Чорним морем. Це 100% буде. Другий момент – це можливість усіх сухопутних коридорів не тільки на Крим. Це одночасно вирішує і Молдову, і Придністров'я, і об'єднання всіх територій", – пояснив він.

"Але дуже важливо, чого багато хто не розуміє. Так, йому потрібен і Миколаїв, і кораблі. Це одночасне вирішення для Путіна проблеми води в Крим. Ми ж ніколи не підпишемо контракт, де буде написано "Крим, Росія". Мені хтось каже: Путін перезавантажить владу або союз з Білоруссю. Союз з Білоруссю для росіян – це таке. Вони і так вважають Білорусь своєю. А ось союз з Білоруссю і "Новоросією" з точки зору взагалі місії Путіна – це було б щось, це було б мегавнутрішньою мобілізацією. За це йому ще років 10 пробачать те, що відбувається в Росії", – додав е ксміністр.

Клімкін очікує від Росії "повногібридного розгойдування ситуації" на півдні України.

"Буде Одеса, Миколаїв, Херсон і Запоріжжя. Не знаю, як Дніпро, там є певні складнощі для них. А ось по цих регіонах буде послідовний удар", – переконаний він.

kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський розповів про розбіжності з главою РФ Володимиром Путіним під час переговорів на "нормандському саміті" в Парижі.

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