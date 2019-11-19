"Ми ще побачимо!" Скороход розповіла, кому і навіщо вигідні розіграші "Джокера"

Викриття пранкера "Джокера", який видає себе за високопоставлених чиновників і розігрує політиків, можуть бути вигідні керівництву "Слуги народу".

Таку версію висловила в ефірі ObozTV народна депутатка України Ганна Скороход, яку на закритому засіданні 15 листопада виключили з лав президентської фракції разом з Антоном Поляковим.

Скороход пояснила, що поки в ЗМІ активно обговорюють чергові листування, опубліковані "Джокером" або "Темним лицарем", у Раді практично непоміченими проходять серйозні законопроєкти.

"Я думаю, що Службі безпеки України знадобилося би півгодини, щоб з'ясувати, хто такий "Джокер". Може, вони знають і мовчать. Можливо, це якийсь піар. Можливо, це якийсь хід... У нас весь час ідуть якісь конфлікти, весь час іде якийсь злив інформації. А під цим зливом інформації ухвалюється дуже багато важливих законів", – зазначила депутатка.

Як приклад вона навела кредитну угоду зі Світовим банком, яка надає йому можливість викупити до 20% акцій "Укргазбанку".

"Ніхто не обговорює, що до нас приїжджав Всесвітній банк, що ми беремо у них 30 млн доларів кредиту під 5% річних, і що даємо їм можливість отримати до 20% акцій "Укргазбанку". Про це ж не говорять", – обурилася Скороход.

"Так, ненароком про них десь напишуть, хтось прокоментує... Але більшість людей цікавлять видовища. І під такий загальний шум протягується дуже багато цікавих і доленосних для країни рішень", – наголосила вона.

Тому політик не виключила, що "Джокер" і "Темний лицар" можуть бути своєрідною "інформаційною ширмою", спеціально створеною для відволікання уваги.

За словами Скороход, особисто їй "Джокер" не писав, оскільки вона ніколи не відповідає на повідомлення з невідомих номерів і обов'язково перевіряє дані.

Однак, додала нардепка, багато її колег після появи пранкера не стали більш обережними.

"Думаю, ми ще побачимо якісь листування. Я в цьому впевнена", – спрогнозувала вона.

Таємничий пранкер під ніком "Джокер" зливає листування з політиками Niko Tavernise / Warner Bros.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Telegram-канал таємничого пранкера під ніком "Джокер" з'явився 31 жовтня. Невідомий (або група невідомих) пишуть народним депутатам і чиновникам від імені високопосадовців, а потім публікують листування в мережі.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!