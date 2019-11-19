Головна Новини
19 листопада • оновлено в 22:05
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Ми ще побачимо!" Скороход розповіла, кому і навіщо вигідні розіграші "Джокера"

2.5т
Читати матеріал російською

Викриття пранкера "Джокера", який видає себе за високопоставлених чиновників і розігрує політиків, можуть бути вигідні керівництву "Слуги народу".

Таку версію висловила в ефірі ObozTV народна депутатка України Ганна Скороход, яку на закритому засіданні 15 листопада виключили з лав президентської фракції разом з Антоном Поляковим.

Новини
Пранкер "Джокер" влаштував новий скандальний розіграш від імені Богдана

Скороход пояснила, що поки в ЗМІ активно обговорюють чергові листування, опубліковані "Джокером" або "Темним лицарем", у Раді практично непоміченими проходять серйозні законопроєкти.

"Я думаю, що Службі безпеки України знадобилося би півгодини, щоб з'ясувати, хто такий "Джокер". Може, вони знають і мовчать. Можливо, це якийсь піар. Можливо, це якийсь хід... У нас весь час ідуть якісь конфлікти, весь час іде якийсь злив інформації. А під цим зливом інформації ухвалюється дуже багато важливих законів", – зазначила депутатка.

Новини
Скандал у "Слузі народу": Скороход закликала зняти Арахамію з посади глави фракції

Як приклад вона навела кредитну угоду зі Світовим банком, яка надає йому можливість викупити до 20% акцій "Укргазбанку".

"Ніхто не обговорює, що до нас приїжджав Всесвітній банк, що ми беремо у них 30 млн доларів кредиту під 5% річних, і що даємо їм можливість отримати до 20% акцій "Укргазбанку". Про це ж не говорять", – обурилася Скороход.

"Так, ненароком про них десь напишуть, хтось прокоментує... Але більшість людей цікавлять видовища. І під такий загальний шум протягується дуже багато цікавих і доленосних для країни рішень", – наголосила вона.

Новини
"Одразу буду бити в ї**ло!" Майбутній нардеп В'ятрович показав "привітання" Бужанського від "Джокера"

Тому політик не виключила, що "Джокер" і "Темний лицар" можуть бути своєрідною "інформаційною ширмою", спеціально створеною для відволікання уваги.

За словами Скороход, особисто їй "Джокер" не писав, оскільки вона ніколи не відповідає на повідомлення з невідомих номерів і обов'язково перевіряє дані.

Однак, додала нардепка, багато її колег після появи пранкера не стали більш обережними.

"Думаю, ми ще побачимо якісь листування. Я в цьому впевнена", – спрогнозувала вона.

Таємничий пранкер під ніком "Джокер" зливає листування з політиками

Таємничий пранкер під ніком "Джокер" зливає листування з політиками

Niko Tavernise / Warner Bros.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Telegram-канал таємничого пранкера під ніком "Джокер" з'явився 31 жовтня. Невідомий (або група невідомих) пишуть народним депутатам і чиновникам від імені високопосадовців, а потім публікують листування в мережі.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталя Глазова Наталя Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Ганна Скороход
Місце
Україна
Теги
пранк Верховна Рада України Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги