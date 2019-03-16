|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Під прикриттям НАТО": у Меджлісі заговорили про війну за Крим

1.9тЧитати матеріал російською

У Меджлісі допустили повернення тимчасово окупованого Криму під прикриттям НАТО.

Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив член Меджлісу Ільмі Умеров. Коментуючи нинішні репресії щодо кримськотатарських активістів в Криму, він підкреслив — Україна хоч і не може допомогти своїм громадянам, але зобов'язана говорити про це при першій ліпшій можливості.

Новини
"Ви відповісте за Крим!" Чийгоз жорстко звернувся до Росії в ООН

"У першу чергу Україна має говорити про цю проблему при кожній нагоді, щоб з перших шпальт ЗМІ і взагалі інформаційних потоків тема Криму не зникала. Коли анексували Крим, Україна була в жахливому стані, армії практично не було, бюджету не було, влади не було. Навіть якщо Янукович втік, два-три міністри втекли, інші продовжували працювати або працювали їхні ставленики. Це був дуже складний період", — підкреслив Умеров.

Ільмі Умеров

Ільмі Умеров

За його словами, Україна за останні 5 років з моменту анексії зуміла посилити армію, взяти курс на ЄС і НАТО. Тому повернути Крим в осяжному майбутньому цілком реально.

"За 5 років вдалося багато зробити. У першу чергу з'явилася армія, якийсь тил в цих питаннях з'явився. Взяли курс на євроінтеграцію і на вступ до НАТО. Якщо те, що роблять на дипломатичному рівні, політичному, не вистачатиме Україні, то під прикриттям НАТО, можливо, ще й доведеться воювати за свою землю. Я раніше про це намагався не говорити, але останнім часом став говорити про це, як про цілком реальний варіант", — вважає активіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Окупація Криму та спроби Росії зробити з півострова військову базу несуть загрозу безпеці всієї Європи. На міжнародній арені почали розуміти цей аспект.

  • На засіданні Ради Безпеки ООН по ситуації в Україні представник США Джонатан Коен заявив, що США мають намір зберігати антиросійські санкції до тих пір, поки українська влада не отримає під свій контроль Донбас і Крим.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Ільмі Умеров
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
222
Смішно
12
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
И впереди Джемилев на белом коне))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
andrei andrei
andrei andrei
Еще один храбрый татарин в изгнании войны возжелав😁
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
вованов вован, Да не, он не сам воевать собрадся, он НАТОвскими вояками хочет покомандовать, чтобы они по его приказу ринулись освобождать Крым)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
вованов вован
вованов вован
andrei andrei, у него видать Паркинсон обострился, воевать вишь дед собрался.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки