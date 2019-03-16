"Під прикриттям НАТО": у Меджлісі заговорили про війну за Крим

У Меджлісі допустили повернення тимчасово окупованого Криму під прикриттям НАТО.

Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив член Меджлісу Ільмі Умеров. Коментуючи нинішні репресії щодо кримськотатарських активістів в Криму, він підкреслив — Україна хоч і не може допомогти своїм громадянам, але зобов'язана говорити про це при першій ліпшій можливості.

"У першу чергу Україна має говорити про цю проблему при кожній нагоді, щоб з перших шпальт ЗМІ і взагалі інформаційних потоків тема Криму не зникала. Коли анексували Крим, Україна була в жахливому стані, армії практично не було, бюджету не було, влади не було. Навіть якщо Янукович втік, два-три міністри втекли, інші продовжували працювати або працювали їхні ставленики. Це був дуже складний період", — підкреслив Умеров.

Ільмі Умеров

За його словами, Україна за останні 5 років з моменту анексії зуміла посилити армію, взяти курс на ЄС і НАТО. Тому повернути Крим в осяжному майбутньому цілком реально.

"За 5 років вдалося багато зробити. У першу чергу з'явилася армія, якийсь тил в цих питаннях з'явився. Взяли курс на євроінтеграцію і на вступ до НАТО. Якщо те, що роблять на дипломатичному рівні, політичному, не вистачатиме Україні, то під прикриттям НАТО, можливо, ще й доведеться воювати за свою землю. Я раніше про це намагався не говорити, але останнім часом став говорити про це, як про цілком реальний варіант", — вважає активіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Окупація Криму та спроби Росії зробити з півострова військову базу несуть загрозу безпеці всієї Європи. На міжнародній арені почали розуміти цей аспект.

На засіданні Ради Безпеки ООН по ситуації в Україні представник США Джонатан Коен заявив, що США мають намір зберігати антиросійські санкції до тих пір, поки українська влада не отримає під свій контроль Донбас і Крим.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!