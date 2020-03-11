Народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький заявив, що у владних кабінетах планують скористатися ситуацією навколо коронавірусу, щоб заборонити масові акції протесту і швидко ухвалити антиукраїнські закони.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, влада хоче швидко ухвалити закон про землю та особливий статус ОРДЛО.

"План влади наступний: скористатися заходами безпеки від поширення коронавірусу, заборонити масові заходи, у цей час прийняти спекулятивний, антиукраїнський закон про землю, скасувати закон про українську мову і, можливо прийняти закон про особливий статус ОРДЛО на постійній основі. І головне – нічим заперечити необхідність заходів проти поширення коронавірусу", – написав він.

Парламентар додав, що в Україні потрібно думати про сучасні форми боротьби для захисту демократії і державності.

"Ми маємо вимагати від влади у такому випадку перенесення розгляду питань, які є резонансними у суспільстві. Бо люди все одно вийдуть. У масках. Балаклави називаються", – нагадав Княжицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у разі, якщо в Україні карантин через поширення коронавірусу буде оголошений на загальнонаціональному рівні, далі рішення ухвалюватиме місцева влада.

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