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21 жовтня • оновлено в 18:47
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/ Політика

Під Полтавою розбився вертоліт з ексміністром Кабміну

16.1т Читати матеріал російською

У Полтавській області розбився вертоліт з колишнім міністром аграрної політики Тарасом Кутовим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Вертоліт упав 21 жовтня приблизно о 16:00 на території приватного домогосподарства в селі Тарасенкове Оржицького району.

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"У результаті аварії пілот загинув. Обставини події з'ясовуються", – повідомило джерело, додавши, що впав саморобний вертоліт "Робінсон-44", який летів із Києва до Полтавської області.

Тарас Кутовий

Тарас Кутовий

Фото з відкритих джерел

Тарас Кутовий розбився під Полтавою

Тарас Кутовий розбився під Полтавою

Тарас Кутовий розбився під Полтавою

Тарас Кутовий розбився під Полтавою

Тарас Кутовий розбився під Полтавою

Тарас Кутовий розбився під Полтавою

Тарас Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 роки. Також він був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.

Тарас Кутовий

Тарас Кутовий

latifundist.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Житомиром у жахливу ДТП потрапив чинний народний депутат від фракції Порошенка. Він їхав із Києва до родичів на Львівщину.

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Особа
Тарас Кутовий
Місце
Україна Полтава
Тег
Кабінет Міністрів України
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Символично разбиться по Полтавой, как украинский герой Мазепа.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Рожденный ползать летать не должен.
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Шв Мых
Шв Мых
какой же Robinson самодельный вертолет ??? "Robinson R44 — лёгкий многоцелевой четырёхместный коммерческий вертолёт производства американской компании «Robinson Helicopter»." https://ru.wikipedia.org/wiki/Robinson_R44
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Шв Мых, ты про "Robinson R44", а селюки про "Робинсон-44"... Не понимаешь, шо ли?
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