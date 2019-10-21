Під Полтавою розбився вертоліт з ексміністром Кабміну

У Полтавській області розбився вертоліт з колишнім міністром аграрної політики Тарасом Кутовим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Вертоліт упав 21 жовтня приблизно о 16:00 на території приватного домогосподарства в селі Тарасенкове Оржицького району.

"У результаті аварії пілот загинув. Обставини події з'ясовуються", – повідомило джерело, додавши, що впав саморобний вертоліт "Робінсон-44", який летів із Києва до Полтавської області.

Тарас Кутовий Фото з відкритих джерел

Тарас Кутовий розбився під Полтавою

Тарас Кутовий розбився під Полтавою

Тарас Кутовий розбився під Полтавою

Тарас Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 роки. Також він був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.

Тарас Кутовий latifundist.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Житомиром у жахливу ДТП потрапив чинний народний депутат від фракції Порошенка. Він їхав із Києва до родичів на Львівщину.

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