Під нове ембарго РФ потрапили українські товари на півмільярда доларів

Загальний обсяг імпорту Росією українських товарів, на які накладено нову заборону, становитиме цього року 510 мільйонів доларів США. Найбільше ембарго вдарить по виробниках вина, трансформаторів, паперу та шпалер.Обсяг імпорту українських товарів, на які Росія запровадила ембарго, становитиме цього року, оцінили в Москві, близько 510 мільйонів доларів США. Про це в суботу, 29 грудня, повідомило російське міністерство економічного розвитку. Там також зазеначили, що загальний імпорт Росією товарів з України в 2017 році становив 4,9 мільярда доларів.

Під російську заборону потрапили багато видів сільськогосподарської продукції. За даними митної статистики Євразійського економічного союзу, з них за десять місяців цього року Україна поставила до РФ 110,8 тисячі тонн пшениці на 12,9 мільйона доларів, 14,6 тисячі тонн соняшникової олії на 11,1 мільйона доларів, 1,7 тисячі тонн шоколаду на 5,2 мільйона доларів, а також 1,9 тисячі тонн хліба та борошняних кондитерських виробів на 3,1 мільйона доларів.

Російське ембарго стосовно харчової продукції найбільш помітно вдарить по виробниках вина, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". За даними української Державної фіскальної служби, за 11 місяців поточного року Україна експортувала до РФ виноградних вин і сусла на 19,6 мільйона доларів, що становить 51,7 відсотка всього експорту за цією позицією.

Також введене РФ ембарго може серйозно позначитися на виробниках трансформаторів, паперу та шпалер. За даними Державної служби статистики України, обсяг експорту до РФ шпалер, що підпали під дію заборони, у грошовому еквіваленті становив за січень-жовтень поточного року 61,3 мільйона доларів, двигунів і генераторів згідно із зазначеними в постанові уряду РФ кодами, Україна поставила на 45,8 мільйона доларів, трансформаторів - на 38 мільйонів доларів, а паперу - на 27 мільйонів доларів. Експорт щебеню, який також підпав під заборону, за цей період досяг 20,7 мільйона доларів.

Найбільша кількість товарів у списку заборонених до постачання в РФ належить до товарного коду "реактори ядерні, котли і машини", експорт за яким за перші десять місяців року становив у грошовому вираженні понад 442 мільйона доларів. Однак експорт за конкретними позиціями значно менший.

Як повідомлялося, 29 грудня російський уряд ухвалив рішення щодо запровадження ембарго на низку товарів з України. Ця заборона стало відповіддю на санкції з боку України, кажуть у Москві. Уряд Росії може ухвалити рішення про скасування введених спеціальних економічних заходів, якщо Україна скасує обмежувальні заходи, запроваджені раніше стосовно конкретних російських товарів.