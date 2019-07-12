Підпадають навіть творці ракет: сплив скандальний нюанс із люстрацією Зеленського

У список люстрації, яку пропонує провести президент України Володимир Зеленський, потрапляють ті, хто стояв за розвитком ракетної програми.
Зокрема, в категорію осіб, які підлягають люстрації, потрапляє директор конструкторського бюро "Луч", яке створило ракети "Нептун" і "Вільха". Про це OBOZREVATEL розповів радник п'ятого президента України, волонтер Юрій Бірюков.
Він звернув увагу на 4 імені "осіб, які стояли за розвитком ракетної програми в інтересах Збройних Сил України — Петро Порошенко, Степан Полторак, Олександр Турчинов, Олег Коростильов, директор КБ "Луч". Це конструкторське бюро створило ракети "Нептун", "Вільха" і так далі".
Володимир Зеленський у зоні проведення ООС
NewsOne
"І на цьому фоні новообраний президент слово в слово повторює ініціативу пана Портнова про те, що потрібно ввести люстрацію для всіх тих, хто був в органах влади, і директорів оборонних підприємств. Всі ці 4 людини потрапляють під люстрацію", – зауважив Бірюков.
Волонтер підкреслив: "Ці люди за рекордні терміни, в умовах війни – і це визнають усі експерти в оборонній сфері в усьому світі – сприяли тому, що були створені й поставлені на закупівлю зразки високоточної зброї. І тепер їх вважають у чомусь винними".
Як зізнався Бірюков, в історії з люстрацією його бентежить усе, "від А до Я". "Починаючи з того, що це придумано Портновим, а потім озвучено Зеленським. Хочеться все-таки уточнити, в якому статусі Портнов в Офісі президента України, хто він і чому пише законопроекти, які наступного дня озвучує Зеленський. І так далі. Там питань багато".
Як писав OBOZREVATEL:
Президент України запропонував розширити очищення влади і додати в люстраційний список главу держави, всіх нардепів, спікера парламенту, які обійняли посади з 2014 року.
Президента потролили міністр інфраструктури Володимир Омелян і в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
Конституційний суд України від 4 липня продовжив розгляд справи про відповідність Конституції закону "Про очищення влади", відоміший як "закон про люстрацію".
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