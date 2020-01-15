У Київській області народний депутат від фракції "Батьківщина" VI скликання Юрій Прокопчук побився з охоронцем ЖК "Аметист", намагаючись самостійно підняти шлагбаум.

Інцидент трапився пізно ввечері 14 січня у селі Петропавлівська Борщагівка, розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі відділу комунікації Головного управління поліції у Київській області.

Колишній нардеп приїхав до входу, але оскільки був без ключів, спробував підняти шлагбаум самостійно. На тлі цього відбулася сутичка з охоронцем з агентства Prime Security. У Telegram-каналі "Київ Оперативний" опублікували запис із камер відеоспостереження, на якій зображено інцидент (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

Нардеп від "Батьківщини" VI скликання Юрій Прокопчук втрапив у скандал Колаж

Спочатку Прокопчук підійшов до шлагбауму і деякий час щось говорив охоронцю, потім підняв шлагбаум і зайшов у сторожку – звідти вони вибігли вже удвох. За інформацією поліції, обидві сторони – як екснардеп, так і охоронець – написали заяви в поліцію. Зараз відкрито два провадження за статтею 125 Кримінального Кодексу України – умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень.

До слова, на відео опубліковано інцидент і за 2018 рік – тоді Прокопчук в тому самому ЖК зламав шлагбаум.

Юрій Прокопчук

Вночі Юрій Прокопчук переніс операцію, під час якої лікарі наклали шви на його рани. Сам же нардеп написав заяву в поліцію. На сайті "Інформатор" опубліковано вже віддалений пост Прокопчука, де той заявляє, що його до того ж пограбували, а сама охоронна фірма – це "кримсько-донецькі переселенці, які легалізувалися в охоронні структури". Тому ж виданню він заявив, що має намір дати пресконференцію, де збирається розповісти про діяльність незаконних бандформувань, які нібито ховаються під виглядом охоронних фірм.

Скріншот видаленого посту Прокопчука

Зазначимо, що Юрій Прокопчук був народним депутатом із 23 листопада 2007 року до 12 грудня 2012 року.

Нагадаємо, що в Нововолинську Волинської області жорстоко побили депутата міської ради. Під час конфлікту невідомий побив його металевим прутом – постраждалого доправили в лікарню,

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