"Під дулами автоматів": Пристайко назвав терміни проведення виборів на Донбасі

Закон про особливий статус Донбасу буде діяти після проведення в регіоні виборів, які визнає Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"У вересні 2019 року радники "нормандської четвірки" погодити не формулу Штайнмаєра, а погодили іншу чітке формулювання. В ній також сказано, що закон про особливий статус застосовується on temporary basis, тобто на тимчасових умовах, з моменту проведення виборів, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам", – пояснив дипломат.

Глава МЗС підкреслив, що у "формулі Штайнмаєра" немає ніяких ідей про кордон, про наявність\відсутність збройних формувань або "виборів під дулами автоматів Калашникова".

"Чесні вибори на Донбасі можливі, тільки якщо вони будуть проводитися нами за нашими законами. Щоб наш ЦВК, наше казначейство зайшли туди для оплати, наш спецзв'язок встановив сервери і забезпечив передачу протоколів в електронному вигляді, щоб були спостерігачі, щоб у виборах брали участь усі партії , які захочуть", – додав він.

Вадим Пристайко. Лівий берег

Міністр акцентував, що вибори на Донбасі будуть проводити на підставі українського закону про вибори.

"Український закон не передбачає ніяких ЛНР і ДНР, ніяких іноземних збройних формувань. Це – вичерпна відповідь", – підсумував Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, що при проведенні реформи децентралізації можна відокремлювати Донецьк і Луганськ від решти України.

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