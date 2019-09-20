Головна Новини
20 вересня • оновлено в 16:00
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Під дулами автоматів": Пристайко назвав терміни проведення виборів на Донбасі

2.1т Читати матеріал російською

Закон про особливий статус Донбасу буде діяти після проведення в регіоні виборів, які визнає Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"У вересні 2019 року радники "нормандської четвірки" погодити не формулу Штайнмаєра, а погодили іншу чітке формулювання. В ній також сказано, що закон про особливий статус застосовується on temporary basis, тобто на тимчасових умовах, з моменту проведення виборів, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам", – пояснив дипломат.

Новини
"Л/ДНР" розв'язали серйозні бої на Донбасі: ЗСУ вистояли

Глава МЗС підкреслив, що у "формулі Штайнмаєра" немає ніяких ідей про кордон, про наявність\відсутність збройних формувань або "виборів під дулами автоматів Калашникова".

"Чесні вибори на Донбасі можливі, тільки якщо вони будуть проводитися нами за нашими законами. Щоб наш ЦВК, наше казначейство зайшли туди для оплати, наш спецзв'язок встановив сервери і забезпечив передачу протоколів в електронному вигляді, щоб були спостерігачі, щоб у виборах брали участь усі партії , які захочуть", – додав він.

Вадим Пристайко.

Вадим Пристайко.

Лівий берег

Міністр акцентував, що вибори на Донбасі будуть проводити на підставі українського закону про вибори.

"Український закон не передбачає ніяких ЛНР і ДНР, ніяких іноземних збройних формувань. Це – вичерпна відповідь", – підсумував Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, що при проведенні реформи децентралізації можна відокремлювати Донецьк і Луганськ від решти України.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України Донбас Формула Штайнмаєра нормандський формат
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
13
6
Смішно
3
Цікаво
7
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
главное что бы подписали бумаги. а также письменно согласовали официальное озвучивание позиций всех сторон. что бы не получилось одни думают так другие так.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Гражданину Пристайко не нравятся на Донбассе автоматы местных граждан. Он хочет проводить выборы на Донбассе под дулами автоматов жителей Львова и Чернигова?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel