Під Дніпром виборці повідомляють про підкуп з боку кандидата на посаду голови ОТГ

Гліб Іванов Політика 17:47, 25.10.2020 Оновлено: 17:49, 25.10.2020

У Дніпропетровській області спостерігачі продовжують відзначати порушення виборчого законодавства. Так, в селі Раївка поруч з обласним центром зафіксований підкуп виборців з боку кандидата на посаду голови ОТГ, передає "Наше місто", (щоб подивитись відео, доскролльте до кінця тексту)..

"Поруч з нашою поліклінікою стоять машини, там люди чекають грошей. Їм обіцяли. Там дуже багато людей з однієї родини. Вони чекають, поки з ними розрахуються", – розповів спостерігачам місцевий житель.

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