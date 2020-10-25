Під Дніпром виборці повідомляють про підкуп з боку кандидата на посаду голови ОТГ

У Дніпропетровській області спостерігачі продовжують відзначати порушення виборчого законодавства. Так, в селі Раївка поруч з обласним центром зафіксований підкуп виборців з боку кандидата на посаду голови ОТГ, передає "Наше місто", (щоб подивитись відео, доскролльте до кінця тексту)..

"Поруч з нашою поліклінікою стоять машини, там люди чекають грошей. Їм обіцяли. Там дуже багато людей з однієї родини. Вони чекають, поки з ними розрахуються", – розповів спостерігачам місцевий житель.