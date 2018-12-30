Під час виборів у Бангладеш загинуло щонайменше 12 осіб

У Бангладеш під час парламентських виборів відбуваються сутички прихильників влади і опозиції, що призвели до загибелі людей. Кілька осіб було застрелено поліцією на виборчих дільницях.Голосування на парламентських виборах у Бангладеш, що відбувається в неділю, 30 грудня, затьмарене спалахами насильства, які призвели до загибелі щонайменше 12 осіб.

Люди гинули як під час сутичок між активістами правлячої партії "Авамі Ліга" (Народна ліга) та опозиційної Націоналістичної партії Бангладеш (BNP), так і просто на виборчих дільницях, де кілька осіб застрелили поліцейські. Загинув також один предстваник поліції.

Саме ж голосування на виборчих дільницях відбувається за посилених заходів безпеки. Перемогу на виборах прогнозують партії "Авамі Ліга". Її лідерка, прем'єр-міністерка країни Шейх Хасіна очолює країну з 2009 року, а до цього вона була керівником уряду з 1996 до 2001 року. Критики закидають їй прагнення встановити в країні авторитаризм через наступ на опозицію, зокрема, нещодавнє ув'язнення опонентки Хасіни, колишньої прем'єр-міністерки та лідерки опозиції Халеди Зіу. З іншого боку, завдяки економічному зростанню та відкриттю кордонів для біженців рохінджа із сусідньої М'янми уряд Шейх Хасіна отримує також і схвальні відгуки.

Передвиборча кампанія також проходила на тлі спалахів насильства, що виникали між прихильниками "Авамі Ліги" та BNP. У зв'язку з цим до охорони правопорядку в країні під час виборів було залучено 600 тисяч представників силових органів. Влада країни також розпорядилася у день виборів вимкнути мобільний інтернет на території всієї країни, щоб "запобігти поширенню чуток", які можуть спровокувати заворушення.