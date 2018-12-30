Під час виборів у Бангладеш загинули щонайменше 12 осіб

У Бангладеш під час парламентських виборів відбулись сутички прихильників влади і опозиції, що призвели до загибелі людей. Кілька осіб було застрелено поліцією на виборчих дільницях.Голосування на парламентських виборах у Бангладеш, що відбувається в неділю, 30 грудня, затьмарене спалахами насильства, які призвели до загибелі щонайменше 12-и осіб.

Люди гинули як під час сутичок між активістами правлячої партії "Авамі Ліга" (Народна ліга) та опозиційної Націоналістичної партії Бангладеш (BNP), так і просто на виборчих дільницях, де кілька осіб застрелили поліцейські. Загинув також один предстваник поліції.

Саме ж голосування на виборчих дільницях відбувається за посилених заходів безпеки. Перемогу на виборах прогнозують партії "Авамі Ліга". Її лідерка, прем'єр-міністерка країни Шейх Хасіна очолює країну з 2009 року, а до цього вона була керівником уряду з 1996 до 2001 року. Критики закидають їй прагнення встановити в країні авторитаризм через наступ на опозицію, зокрема, нещодавнє ув'язнення опонентки Хасіни, колишньої прем'єр-міністерки та лідерки опозиції Халеди Зіу. З іншого боку, завдяки економічному зростанню та відкриттю кордонів для біженців рохінджа із сусідньої М'янми уряд Шейх Хасіна отримує також і схвальні відгуки.

Передвиборча кампанія також проходила на тлі спалахів насильства, що виникали між прихильниками "Авамі Ліги" та BNP. У зв'язку з цим до охорони правопорядку в країні під час виборів було залучено 600 тисяч представників силових органів. Влада країни також розпорядилася у день виборів вимкнути мобільний інтернет на території всієї країни, щоб "запобігти поширенню чуток", які можуть спровокувати заворушення.