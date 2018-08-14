Під час розгону демонстрації в Бухаресті постраждав журналіст DW

Румунська поліція під час силового розгону 10 серпня багатотисячної акції протесту завдала тілесних ушкоджень журналісту Deutsche Welle Крістіану Штефанеску. Кореспондент подав скаргу на дії правоохоронців.Журналіст німецької медійної компанії Deutsche Welle Крістіан Штефанеску виявився серед потерпілих унаслідок силового розгону румунською поліцією антиурядової демонстрації в Бухаресті. Він подав скаргу на дії поліцейських через тілесні ушкодження, отримані ним під час подій 10 серпня.

За словами Штефанеску, правоохоронці спочатку погрожували йому словесно, потім застосували проти нього щити та гумові кийки. Це попри те, що Штефанеску мав при собі журналістське посвідчення та не раз говорив, що він представляє пресу. Як і багато інших журналістів, кореспондент DW перебував поблизу Музею природознавства, де не було хуліганів серед протестувальників.

Нагадаємо, 10 серпня близько 80 тисяч осіб зібралися в Бухаресті на демонстрацію, вимагаючи відставки уряду соціал-демократів, який вони звинувачують у корупції. Акція протесту переросла в сутички з поліцією.

Тоді для розгону демонстрації румунські правоохоронці застосували водомети, сльозогінний газ, перцевий спрей та кийки. Унаслідок заворушень поранення різного ступеня тяжкості отримали понад 450 осіб, у тому числі 30 поліцейських. Ще близько 30 учасників акції поліція заарештувала.

Такі дії правоохоронців викликали різку критику як всередині країни, так і в ЄС. Самі правоохоронці запевняють, що їхня реакція була "відповідною" на спроби хуліганів прорвати поліцейський кордон. Прокуратура пообіцяла розслідувати правомірність дій поліції.

У Румунії антиурядові акції протесту проводяться регулярно відтоді, як на початку 2017 року до влади прийшли соціал-демократи. Правляча Соціал-демократична партія провела через парламент зміни до кримінального кодексу, які пом'якшують покарання за посадові злочини. Пізніше, згідно з рішенням конституційного суду країни, президент Румунії відкликав з посади головну прокурорку Національного антикорупційного директорату (DNA) Лауру Кодруцу Ковеши. Прихильники Ковеши пов'язують тиск на неї з розслідуванням випадків корупції серед членів правлячої Соціал-демократичної партії та висопоставлених чиновників.