Під час агітації голови Закарпатської ОДА за "Слугу народу" вивозили ліс-кругляк

У Закарпатській області під час передвиборного виступу голови ОДА Олексія Петрова проїхав лісовоз, завантажений лісом-кругляком.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал IN UA. Петров є першим номером у виборчому списку партії "Слуга народу" на місцевих виборах до Закарпатської обласної ради.

"Поки губернатор Закарпатської області штовхає свою полум'яну передвиборчу промову, на його тлі тихенько проїжджає під зав'язку набитий лісовоз. Для повної епічності не вистачає фури з бурштином і місцевих мафіозі", – сказано в підписі до відео.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону вирубки Карпат.

Виступ Петрова Телеграм-канал IN UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, обсяги незаконної вирубки лісу в Україні за 2019 рік зросли майже в сім разів – до 118 тис. кубометрів з 17,7 тис. кубометрів роком раніше.