Під будинком екснардепа Розенблата розірвалася граната: перші деталі

Карина Бондаренко Політика 11:57, 17.07.2020 Оновлено: 12:46, 17.07.2020

Під будинком колишнього народного депутата України VIII скликання Борислава Розенблата у Житомирі вибухнула граната.

Подія трапилася близько третьої години ночі 17 липня. Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

У поліцію про вибух повідомив місцевий житель, охоронець будинку, де проживає екснардеп. Де перебував у цей час сам Розенблат – невідомо. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Правоохоронці почали перевірку за цим фактом.

Раніше OBOZREVATEL писав, що поліція затримала трьох підозрюваних у підриві та пограбуванні автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Академік Юхновський закликав Зеленського вчити українську та співпрацювати з Порошенком

Зеленський віддалився від народу й забув про обіцянки? Чому президент досі не на велосипеді і які ризики для України

Імунолог сказав, чому важливо робити щеплення від грипу при пандемії COVID-19

Зеленський виступив із заявою про катастрофу MH17

Зеленський закликав продовжити карантин в Україні, але тільки на місяць