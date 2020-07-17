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Під будинком екснардепа Розенблата розірвалася граната: перші деталі

Карина Бондаренко
Політика
11,6 т.
Під будинком екснардепа Розенблата розірвалася граната

Під будинком екснардепа Розенблата розірвалася граната. 112 Україна

Під будинком колишнього народного депутата України VIII скликання Борислава Розенблата у Житомирі вибухнула граната.

Подія трапилася близько третьої години ночі 17 липня. Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

У поліцію про вибух повідомив місцевий житель, охоронець будинку, де проживає екснардеп. Де знаходився в цей момент сам Розенблат – невідомо. У пригоді ніхто не постраждав. Правоохоронці почали перевірку за даним фактом.

Раніше OBOZREVATEL писав, що поліція затримала трьох підозрюваних у підриві та пограбуванні автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині.

УкраїнаЖитомирБорислав Розенблат
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