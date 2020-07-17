Під будинком екснардепа Розенблата розірвалася граната: перші деталі
Під будинком екснардепа Розенблата розірвалася граната. 112 Україна
Під будинком колишнього народного депутата України VIII скликання Борислава Розенблата у Житомирі вибухнула граната.
Подія трапилася близько третьої години ночі 17 липня. Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
У поліцію про вибух повідомив місцевий житель, охоронець будинку, де проживає екснардеп. Де знаходився в цей момент сам Розенблат – невідомо. У пригоді ніхто не постраждав. Правоохоронці почали перевірку за даним фактом.
Раніше OBOZREVATEL писав, що поліція затримала трьох підозрюваних у підриві та пограбуванні автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині.
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