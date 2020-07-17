Під будинком екснардепа Розенблата розірвалася граната: перші деталі

Під будинком колишнього народного депутата України VIII скликання Борислава Розенблата у Житомирі вибухнула граната.

Подія трапилася близько третьої години ночі 17 липня. Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

У поліцію про вибух повідомив місцевий житель, охоронець будинку, де проживає екснардеп. Де знаходився в цей момент сам Розенблат – невідомо. У пригоді ніхто не постраждав. Правоохоронці почали перевірку за даним фактом.

Раніше OBOZREVATEL писав, що поліція затримала трьох підозрюваних у підриві та пограбуванні автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині.