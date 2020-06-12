Это Николай Тищенко.

Слуга Велюра.

Ребята!

Я сделал этот скин из видео на его официальной странице, как он пару дней назад идёт в детскую больницу подарить Книги больным детям.

За что нам это?!

Посмотрите, как он несёт веером эти детские книжки, чтобы на камеру было видно, что их несколько штук и они цветные.

Герой!

Иконостас из детских книг.

Мерзость!

Не в кульке, не под мышкой, не стопкой - веером на камеру!

Да как же тебе не стыдно?!

Знаю, тебе не стыдно - ты считаешь пиар на врачах и больных детях нормальным.

Я бы на месте главного врача его бы с лестницы спустил бы и пинка бы ещё под зад дал.

Нет. Это ещё не все.

Он потом ещё выстроил врачей перед входом, чтобы сделать фото на фоне подарочных кульков. Фото для пиара.

Ты хочешь помочь.

Привези книги без камер и передай тихо для детских отделений.

Ты хочешь наполнить песком песочницы - так наполни их без фото и пиара.

Ты хочешь кормит врачей - так корми тихо.

Многие мои друзья и знакомые годами тихо помогают нуждающимся - без пиара, без политики и не под Выборы.

Потому что так правильно - те, кто могут, должны тихо помогать тем, кому тяжело.

Скажите.

Кто из вас ТАК носит книги по улице?

Кто из вас кичится помощью больным детям?

Кто из вас пиарится на добрых делах?

Кто из вас будет поддерживать такое одноклеточное ДНО, которое считает, что можно купить симпатию и голоса людей пиаром на детских песочницах и продуктовыми наборами?!

Вне зависимости от партии.

Запретить с*кам приближаться к учебным и лечебным учреждениям.

Запомните, наглые рожи.

Дела должны говорить о вас, а не вы о делах.

Тупые. Мерзкие. Примитивные.

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