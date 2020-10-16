Піар-опитування: сотні мільйонів гривень на підігріванна "теплої ванни" для президента

Павло Розенко Політика 11:10, 16.10.2020

Раніше влада організовувала "благодійників" на допомогу армії та вимушеним переселенцям.

Так, державних фінансів не вистачало ніколи!

Сьогодні в Україні лютує епідемія COVID-19. Катастрофічно не вистачає:

  • тест-систем;

  • засобів інивідуального захисту медиків;

  • лікарняних ліжок, обладнаних кисневими системами;

  • апаратів ШВЛ...

В цей же час, державні кошти розкладаються в кишені корупціонерів на проектах "Великого крадівництва"!!!

А Зеленський разом із Слугами народу мобілізує "меценатів" для "піар-опитування". З єдиною метою - ВРЯТУВАТИ СВІЙ РЕЙТИНГ і рейтинг партії Слуга народу на місцевих виборах!!!!

Сотні мільйонів гривень будуть витрачено для підігрівання "теплої ванни" Володимира Зеленського!!!!

ЦИНІЗМ!!!

МАРОДЕРСТВО!!!

КОРУПЦІЯ!!!

Хочу знати прізвища цих "благодійників", ПОІМЕННО!!!

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