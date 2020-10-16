Піар-опитування: сотні мільйонів гривень на підігріванна "теплої ванни" для президента
Раніше влада організовувала "благодійників" на допомогу армії та вимушеним переселенцям.
Так, державних фінансів не вистачало ніколи!
Сьогодні в Україні лютує епідемія COVID-19. Катастрофічно не вистачає:
тест-систем;
засобів інивідуального захисту медиків;
лікарняних ліжок, обладнаних кисневими системами;
апаратів ШВЛ...
В цей же час, державні кошти розкладаються в кишені корупціонерів на проектах "Великого крадівництва"!!!
А Зеленський разом із Слугами народу мобілізує "меценатів" для "піар-опитування". З єдиною метою - ВРЯТУВАТИ СВІЙ РЕЙТИНГ і рейтинг партії Слуга народу на місцевих виборах!!!!
Сотні мільйонів гривень будуть витрачено для підігрівання "теплої ванни" Володимира Зеленського!!!!
ЦИНІЗМ!!!
МАРОДЕРСТВО!!!
КОРУПЦІЯ!!!
Хочу знати прізвища цих "благодійників", ПОІМЕННО!!!