Петро та Марина Порошенки взяли участь в урочистій Літургії в Андріївській церкві

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко та Марина Порошенко взяли участь в урочистій Літургії з нагоди свята апостола Андрія Первозваного.

Святкове богослужіння в Андріївській церкві очолив особливий представник Вселенського Патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл (Адамакіс) у співслужінні архієрея ПЦУ архієпископа Чернігівського та Ніжинського Євстратія (Зорі) та Екзарха Вселенського Патріарха Варфоломія в Україні єпископа Команського Михаїла (Аніщенка), повідомляє пресслужба "ЄС".

Святкове богослужіння відбулося з нагоди завершення реставрації Андріївської церкви.

"І радість, і подяку висловлюємо ми, що сьогодні з нами є пан Петро Порошенко, якому належала ідея не тільки підтримати появу Православної церкви України, а й передати цей прекрасний храм для користування Ставропігії Вселенського Патріарха. Ми дякуємо йому за високу підтримку і за всю ту роботу, яку він робив і продовжує робити", – сказав у своїй промові Митрополит Еммануїл.

"Я хочу всіх привітати із сьогоднішнім великим святом Святого Апостола Андрія Первозваного, можливо найбільш нашого Апостола, бо він є засновником нашої церкви на цих теренах. І кажуть, що саме в цьому місці, на цих пагорбах святий Апостол Андрій Первозваний благословив створення нашої церкви і нашої держави", – сказав Петро Порошенко журналістам.

"Дуже важливо і знаково, що сьогодні ми починаємо святкування другої річниці Собору, яким була заснована наша церква, коли ієрархи трьох православних церков України об’єдналися для того, щоб утворити Православну Церкву України. З молитвою звернулися до його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, і Господь почув наші молитви. І з великої любові до України, і з великої віри в Бога його Всесвятість Вселенській Варфоломій дарував Українській Церкві Томос про автокефалію, ту мрію, які всі українці більше трьох століть мріяли і молилися. І це відбулося. І зараз уже йде процес визнання Православної Церкви України", – зазначив Порошенко.

"Вселенський Патріарх, і Предстоятель нашої Церкви Епіфаній, і наші дипломати, і наші вірні, і наша діаспора роблять все можливе – і вже наша церква засіяла серед 15 православних церков світу", – зазначає Порошенко.

"У цей день я хочу подякувати і його Високопреосвященству Митрополиту Макарію, без якого передача цього храму також не відбулася б", – наголосив Петро Порошенко.

П’ятий президент також нагадав, що у 2015 році, попри складну ситуацію у державі, було ухвалене рішення про фінансування реставраційних робіт Андріївської церкви, і паралельно відбувалися реставрація ще одного шедевру Растреллі – Маріїнського палацу, яким опікувалася Марина Порошенко.

"У 2015 році, незважаючи на шалений дефіцит коштів, на агресію, мною було прийняте рішення про початок реставраційних робіт в Андріївській церкві. Ця реставрація збіглася з реставрацією Маріїнського палацу, це два великих творіння Растреллі у Києві. Я дуже дякую Марині, яка, зекономивши 500 мільйонів гривень бюджетних коштів, завершила реставрацію Маріїнського палацу. А сьогодні ми спільними зусиллями реставраторів, небайдужих людей, політиків, церковників святкуємо те, що кияни, українці, всі гості з усього світу мають можливість відвідати це безсмертне творіння Растреллі, де сьогодні розміщується Ставропігія Вселенського патріархату", – сказав Петро Порошенко журналістам сайту ТСН.

Як відомо, Андріївська церква є головним храмом представництва Вселенської Патріархії в Україні. Рішення про відновлення Ставропігії в Києві було ухвалено Синодом Константинопольської Православної Церкви під головуванням Патріарха Варфоломія 11 жовтня 2018 року.

18 жовтня 2018 року Верховна Рада за пропозицією п’ятого президента Петра Порошенка ухвалила Закон "Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника "Софія Київська", згідно з яким Андріївська церква передана в постійне і безоплатне користування Вселенському патріархату.

З 15 грудня у будні дні Андріївська церква буде відкрита для відвідувачів як музей, у неділю та на свята в ній проходитимуть богослужіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав ухвалення сенатом США оборонного бюджету. Політик наголосив, що там передбачено військову допомогу Україні.