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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Порошенко: я проголосував за ЄС і НАТО

1.9т Читати матеріал російською

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко разом з родиною проголосував на виборах до Верховної Ради. У коментарі журналістам на виборчій дільниці він зазначив, що очолювана ним партія у новому скликанні парламенту буде відстоювати європейську та євроатлантичну інтеграцію України і готова співпрацювати з тими політичними силами, які не на словах, а на ділі сповідують європейські цінності.

Порошенко: я проголосував за ЄС і НАТО

"Я проголосував на ЄС і НАТО, за європейську і євроатлантичну Україну – країну, яка точно рухається вперед, повертається в родину європейських народів. Бо лише ці два потужні союзи – Європейський Союз та НАТО – є гарантом миру, безпеки, добробуту для кожного українського громадянина", - підкреслив Порошенко.

За його словами, наразі вкрай важливо зберегти здобутки останніх років і унеможливити російський реванш.

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"Надзвичайно важливо, щоб ми зберегли той трек, який був завданий останніми п’ятьма роками. Зберегли будівництво фундаменту державності. І дали відсіч російському реваншу, не дозволили їм зупинити або й розвернути нашу фантастичну державу. Я проголосував за унікальну команду, яка здатна зупинити російський реванш і рухати країну вперед. Ця команда має силу, волю, патріотизм, досвід, рішучість. Протягом всієї кампанії ми були об’єктом атак з боку російської "п’ятої колони" і країни-агресора. Але нас не зупинили, нас не зупинити і ми точно переможемо. В тому числі і сьогодні, 21 липня, під час виборів до парламенту наш парламентський спецназ захистить Україну. Україна переможе", – наголосив Порошенко.

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Найбільше зацікавлений у збереженні Україною курсу на ЄС і НАТО, на думку політика, український народ. І саме на нього політична сила, яку очолює Порошенко, планує опертися. Також Порошенко наголосив: готовий об’єднувати зусилля з усіма, хто стоїть на європейських позиціях.

"Український народ – це головний союзник нашої партії. Ми будемо підтримувати всіх, хто підтримує рух України в Європейський Союз. І будемо давати рішучу відсіч тим, хто намагатиметься зупинити нас. Всі, хто буде стояти на європейських позиціях, може стати союзником "Європейської Солідарності". Всі, хто будуть не тільки "п’ятою колоною" Путіна, яким ми будемо давати відсіч, а хто, прикриваючись синьо-жовтим прапором, будуть сповідувати принципи "п’ятої колони" – точно не з нами. Єдині, хто їх може зупинити – наша фантастична команда, і ми це зробимо", – зазначив лідер партії "Європейська солідарність".

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"Внаслідок напруженої п’ятирічної роботи ми створили армію, яка зупинила агресію на сході, яка міцно тримає фронт і яка точно гарантує: якщо в будь-яку російську гарячу голову прийде ідея розгорнути наступ – він заплатить за це надзвичайно високу ціну. Але вони думають, що їм буде легко сьогодні прорвати фронт захисту України в парламенті. Саме тому зараз найбільша загроза є в парламенті. І саме тому ми йдемо в парламент – для того, щоб тримати фронт. Я твердо переконаний, ми маємо довіру людей, і ми точно цей фронт втримаємо", – додав Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Порошенко розповів про цілі реваншистів у парламенті. Він переконаний: проросійські політики рвуться у владу, аби допомогти Путіну реалізувати його плани щодо України і повернути нашу державу у російську орбіту впливу.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019 Вибори в Раду: соцопитування та рейтинги Партія "Європейська солідарність"
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Вваліть дону Педро Офшорно-Мальдівському подвійну дозу галоперідолу та поясніть дурневі, скільки разів ЄС і НАТО посилали його нах. І що варто було б зосередитися на проблемах українців, а не ...здіти в черговий раз чергову брехню. Задовбав.
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"точно движется вперед, возвращается в семью европейских народов" - сказал б/у президент, голосуя за себя и надеясь прорваться к кормушке, не замечая, что он уже всех достал своими сказками и обещалками.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Проголосовал за морковку для ослов!
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