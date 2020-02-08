Петро Порошенко привітав із днем народження журналіста і політв‘язня Романа Сущенка

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко на своїй сторінці у мережі Facebook привітав українського журналіста, політв’язня Кремля Романа Сущенка із днем народження.

Сьогодні святкує день народження український журналіст та політв’язень Роман Сущенко.

Роман та його дружина Анжела для усіх українців і для мене особисто стали прикладом справжньої мужності. Його сильний дух не зламався у кремлівських застінках. Листи, які Роман писав мені з полону, надихали на боротьбу за Україну і за кожного її громадянина.

Справжнє щастя, що 51-ий день народження Роман Сущенко зустрічає вдома. Радію, що це сталося у тому числі і завдяки зусиллям нашої команди.

Бажаю вам, Романе, міцного здоров’я та щасливого життя. Дякую, що у вашому серці була і є Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко виніс на розгляд Комітету з питань інтеграції України з ЄС низку важливих питань.

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