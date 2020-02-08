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9 лютого • оновлено в 03:11
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Петро Порошенко привітав із днем народження журналіста і політв‘язня Романа Сущенка

2.6т
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П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко на своїй сторінці у мережі Facebook привітав українського журналіста, політв’язня Кремля Романа Сущенка із днем народження.

Сьогодні святкує день народження український журналіст та політв’язень Роман Сущенко.

Роман та його дружина Анжела для усіх українців і для мене особисто стали прикладом справжньої мужності. Його сильний дух не зламався у кремлівських застінках. Листи, які Роман писав мені з полону, надихали на боротьбу за Україну і за кожного її громадянина.

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Справжнє щастя, що 51-ий день народження Роман Сущенко зустрічає вдома. Радію, що це сталося у тому числі і завдяки зусиллям нашої команди.

Бажаю вам, Романе, міцного здоров’я та щасливого життя. Дякую, що у вашому серці була і є Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко виніс на розгляд Комітету з питань інтеграції України з ЄС низку важливих питань.

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Jmurko Andrey
Jmurko Andrey
Петруха видимо по утрам себе в водку ещё и порошок добавляет. Колбасит не по детски этого у.ё.бка
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
пока ты гнида не пришел к власти ,не было не полит не неполит заключенных
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Жопоголовый поздравил жопоголового! Это смысл статьи?
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