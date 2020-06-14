Петро Порошенко привітав ЄС із річницею Шенгену

Шенгенська угода стала однією з підвалин європейського інтеграційного проекту. Україна має розвивати успіх безвізу, який здобула команда п’ятого Президента Петра Порошенка, і продовжувати наполегливу євроінтеграційну роботу. Про це лідер партії "Європейська Солідарність" пише на своїй сторінці у мережі Facebook з нагоди 35-річчя Шенгенської угоди.

Вітаю громадян держав-членів Євросоюзу з 35-ю річницею Шенгенської угоди!

Шенген відкрив для європейців свободу руху континентом без перевірок на кордонах і став одним з стовпів європейського інтеграційного проекту.

Я мрію, щоб одного дня Україна також стала частиною Шенгенського простору. Для розвитку нашого спільного успіху щодо безвізу у 2017 році на саміті Україна-ЄС я запропонував лідерам ЄС розпочати діалог щодо асоціації України з Шенгенською зоною — амбітний та складний проект. Наша команда була готова до його успішної реалізації. Шкода, що команда Зеленського не діє на стратегічну перспективу.

Не соромтеся, беріть і продовжуйте нашу естафету в інтересах України!